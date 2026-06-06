'Što su napadi jači, narod će još snažnije stati uz Vučića' Brnabić u razgovoru sa građanima (VIDEO)

Istakla je da je zajedništvo najveća snaga Srbije.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je nakon susreta za građanima u Novim Banovcima da građani širom zemlje pružaju snažnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državnoj politici, ističući da je "zajedništvo najveća snaga Srbije".

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram napisala:

"Popodne prepuno osmeha u Novim Banovcima. Običan narod koji iskazuje ljubav prema svojoj otadžbini i daje podršku svom predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za još snažniju, prosperitetniju i slobodnu Srbiju. Zajedništvo je naša najveća snaga i nešto što nam niko nikada ne može oduzeti. Zaista, u svakom delu Srbije koji sam obišla energija je fantastična, ali deluje mi da je danas u Novim Banovcima bilo posebno.

Što su napadi na Aleksandra Vučića jači i podmukliji, naš narod će još snažnije ustati, dići glas i jasno i glasno reći da čvrsto stoje uz državotvornu politiku predsednika Srbije. Ogromna zahvalnost svim ljudima na svemu, što nikada nisu odustali, što nisu poklekli pred blokaderskim terorom i što će nastaviti da budu naša najveća snaga. A mi iz Srpske napredne stranke ćemo zauvek verovati u njih i zajedno nastavljamo putem uspeha. Srbija pobeđuje!"

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Autor: A.A.