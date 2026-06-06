AKTUELNO

Politika

'Što su napadi jači, narod će još snažnije stati uz Vučića' Brnabić u razgovoru sa građanima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/anabrnabic ||

Istakla je da je zajedništvo najveća snaga Srbije.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je nakon susreta za građanima u Novim Banovcima da građani širom zemlje pružaju snažnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državnoj politici, ističući da je "zajedništvo najveća snaga Srbije".

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram napisala:

"Popodne prepuno osmeha u Novim Banovcima. Običan narod koji iskazuje ljubav prema svojoj otadžbini i daje podršku svom predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi za još snažniju, prosperitetniju i slobodnu Srbiju. Zajedništvo je naša najveća snaga i nešto što nam niko nikada ne može oduzeti. Zaista, u svakom delu Srbije koji sam obišla energija je fantastična, ali deluje mi da je danas u Novim Banovcima bilo posebno.

Foto: Instagram.com/anabrnabic

Što su napadi na Aleksandra Vučića jači i podmukliji, naš narod će još snažnije ustati, dići glas i jasno i glasno reći da čvrsto stoje uz državotvornu politiku predsednika Srbije. Ogromna zahvalnost svim ljudima na svemu, što nikada nisu odustali, što nisu poklekli pred blokaderskim terorom i što će nastaviti da budu naša najveća snaga. A mi iz Srpske napredne stranke ćemo zauvek verovati u njih i zajedno nastavljamo putem uspeha. Srbija pobeđuje!"

Video: Instagram.com/anabrnabic

Video: Instagram.com/anabrnabic

Foto: Instagram.com/anabrnabic

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#novi banovci

POVEZANE VESTI

Politika

UVEK SMO BILI SPREMNI ZA RAZGOVOR, KURTI HOĆE DA PROTERA SRBE: Ana Brnabić iz Praga o razgovoru sa Sorensenom i situaciji na Kosovu i Metohiji

Politika

'SVIM SRCEM ZA SRBIJU' Vesna Zmijanac jedva čeka pred publiku u Areni: Uvek sam uz predsednika Vučića!

Politika

'NAROD JE MOJA SNAGA I ZATO NE ODUSTAJEM NIKADA' Vučić poslao snažnu poruku građanima: Srbija uvek pobeđuje! (VIDEO)

Politika

'SRBIJA JE PORODICA' Brnabić: Velika zahvalnost ljudima što su tu! Zahvaljujući mudroj politici predsednika Vučića danas nemamo krizu, nemamo gužve na

Domaći

Jovana Tipšin o potomstvu: Pevačica priznala da ne bi išla na vantelesnu oplodnju, a evo zbog čega

Politika

'KRIV IM JE I ŠTO TOMPSON NESMI PIVAT U PULI' Brnabić: Drugu godinu zaredom u Hrvatskoj se pali lutka sa likom predsednika Srbije Vučića(FOTO)