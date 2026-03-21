'SRBIJA JE PORODICA' Brnabić: Velika zahvalnost ljudima što su tu! Zahvaljujući mudroj politici predsednika Vučića danas nemamo krizu, nemamo gužve na pumpama!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govorila je za TV Pink te je u razgovoru sa reporterkom Gordanom Uzelac istakla da je Srbija za nju porodica, i da joj je drago što je ovoliki broj ljudi došao da podrži mudru politiku Aleksandra Vučića.

- Super atmosfera, velika zahvalnost ljudima što su došli da podrže predsednika Vučića. Ljudi su se odazvali, ulazimo u tu poslednju nedelju ored izbore - rekla je Brnabić.

Učim svaki dan, trudim se sve da razumem, kada obilazite ljude, kada ih čujete, to je velika razlika između SNS i drugih strana, posebno blokadera, rekla je ona.

- Mi radimo za građane, mi smo jedan tim na čelu sa Vučiće. Mi ne tražimo pdoršku stranaca, već od naroda. Vidimo ljubav i jedinstvo. Ljudi ne razumeju naš narod. Našeg čoveka ne možete da ucenite, uplašite, oni su tu da bi podržali Vučića i tim - rekla je Brnabić.

Ceo dan sam gledala šta pišu blokaderi, da smo u toru, stoka, i onda će sutra da traže njihov glas, pa će da se čude kako oni pametni i idealni ne mogu da dobiju glas, dodaje predsednica Narodne skupštine.

Biće potrebno mnogo vremena da pomirimo naše društvo, ali verujem da ćemo ponovo rezultatima dokazati koliko svako u našoj Srbiji ima koristi od mudre politike Aleksandra Vučića.

- Pa pogledajte danas, na našim pumpama ima goriva, nema gužve, ne oseća se kriza. Svako ko ne voli Vučića, oseća benefite rada predsednika. Srbija je za mene porodica - dodala je ona.

Autor: D.Bošković