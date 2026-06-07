Nakon prijava ugašen jedan lažni profil; Lalošević pozvao na prijavljivanje još jednog naloga

Luka Lalošević pozvao je građane da prijave profile na društvenoj mreži Iks za koje tvrdi da se lažno predstavljaju kao studentski nalozi.

Prema njegovim navodima, nakon tog apela ugašen je jedan od dva profila koja su bila predmet prijava.

Nakon saopštenja i molbe našeg studenta Luke Laloševića da prijavimo lažne naloge na društvenoj mreži X, jedan od dva lažna naloga je ugašen.



Molim Vas da prijavimo i ovaj drugi, kako bi ugasili i njega.



Evo linka do profila - @studentiuce - OTPRATITE, PRIJAVITE I BLOKIRAJTE! pic.twitter.com/nBeulYpTtd — Koordinator (@koordinatorX) 07. јун 2026.

"Nakon apela studenta Luke Laloševića da građani prijave profile za koje tvrdi da se lažno predstavljaju kao studentski nalozi na mreži Iks, jedan od dva sporna profila je ugašen. Lalošević sada poziva na prijavljivanje i drugog naloga @studentiuce, uz poruku: 'Otpratite, prijavite i blokirajte'.", piše u objavi na Iksu, prenose mediji.

Autor: Pink.rs