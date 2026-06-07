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UDARAJU I IZBACUJU ČOVEKA SAMO ZBOG JEDNOG PITANJA! Pogledajte jezive scene nasilja na skupu blokadera u Frankfurtu: Nasilje im jedini program (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/proglas.co.rs ||

Na skupu blokadera u Frankfurtu, brutalno nasilje usledilo je nakon postavljenog pitanja o programu. Pogledajte jezive scene izbacivanja čoveka.

Jezive scene mogle su se videti danas na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu, kada je čovek, nakon postavljenog jednostavnog pitanja, uz brutalne scene izbačen napolje!

Kako se može videti na snimku koji objavljujemo u nastavku teksta, čovek koji je bio u publici iskoristio je svoje pravo i učesnicima skupa postavio jasno pitanje: Gde vam je program?

Ovo jednostavno, ali očigledno veoma bolno pitanje po blokadere, izazvalo je užasnu reakciju: prvo mu je oduzeta reč, onda su iz publike počeli da mu dobacuju "napolje, napolje", da bi nasilje i brutalne scene dostigle vrhunac u sledećim sekundama, kada ga je nekolicina muškaraca izbacila napolje!

Pritom su ga vukli za ruku, čupali za kosu i mučki izgurali iz sale!

Ovaj snimak samo je još jedan dokaz da blokaderi nemaju nikakav plan, a da se prema onome ko se ne izjašnjava protiv politike predsednika Aleksandra Vučića i ko se usudi da ih pita kakav program nude narodu Srbije, daju jasan odgovor: nasilje i brutalnost!

Autor: A.A.

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