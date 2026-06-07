ODREĐEN PRITVOR DO 48 SATI ZA DVOJICU SRBA IZ GORAŽDEVCA: Izvršen pretres njihovih porodičnih kuća, DOKAZI NISU NAĐENI

Tzv. kosovska policija saopštila je da su u Goraždevcu uhapšena dvojica Srba zbog sumnje na krivično delo povezano sa glasanjem, dok su iz Srbije usledile oštre reakcije na taj potez.

Tzv. kosovska policija je saopštila da su dvojica Srba u Goraždevcu uhapšena zbog sumnje na krivično delo „davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem“ i da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

„Regionalna policijska direkcija u Peći danas je primila informacije u vezi sa sumnjama na nezakonite aktivnosti, sa ciljem uticaja na slobodnu volju građana tokom izbornog procesa, a koje su se dogodile u selu Goraždevac kod Peći, kako bi glasali za Srpsku listu“, navodi se u saopštenju policije.

Ukazuje se da intervencije i vršenje uticaja na izborima predstavljaju ozbiljnu pretnju demokratiji, nezavisnosti i slobodnoj volji građana.

„Stoga su nadležne policijske jedinice danas preduzele konkretne akcije, sprovele racije i naišle na dva muškarca srpske nacionalnosti, za koje se sumnja da su umešani u slučaj, koji su uhapšeni i ispitani od strane regionalnih istražitelja. Sve dalje radnje u vezi sa slučajem preduzete su u saradnji i koordinaciji sa nadležnim organima pravosuđa, dok su osumnjičeni pritvoreni 48 sati po odluci državnog tužioca“, stoji u saopštenju.

Prethodno je Radio Goraždevac preneo da je izvršen pretres njihovih porodičnih kuća radi prikupljanja dokaza i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Ekipa radio Goraždevca koja je bila na licu mesta javila je da policija tokom pretresa nije pronašla dokaze.

Inače, reč je o Milošu Dimitrijeviću i Ranku Zdravkoviću, a zbog njihovog hapšenja reagovao je i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je poručio da je taj čin „sproveden pod lažnim optužbama za navodni uticaj na birače i podršku Srpskoj listi, ne predstavlja ništa drugo do nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na KiM“.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije Snežana Paunović ocenila je da je cilj hapšenja Dimitrijevića da se proteraju preostali Srbi iz Goraždevca.

Autor: A.A.