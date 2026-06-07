'VUČIĆ JEDINI LIDER REGIONA NA SASTANKU SA VRHOM EVROPSKE UNIJE 'Brnabić: Opšti je utisak da je predsednik Srbije bio potpuna zvezda na samitu u Tivtu

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je najvažniji deo predloga o postepenom pridruživanju Evropskoj uniji to što bi pojedinačnim državama članicama bilo onemogućeno da blokiraju napredak kandidata.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je danas da je kod predloga o postepenom pridruživanju EU koji su podržali predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc najvažnije to što bi on onemogućio da pojedinačne države članice blokiraju proces pridruživanja.

"Oni su predložili da taj put svake pojedinačne zemlje ipak bude fer, u smislu da kada Evropska komisija kaže da je sve urađeno za otvaranje pojedinačnih klastera, da su ispunjeni svi uslovi, da onda pojedinačne države članice ne mogu to da blokiraju. Jer, vidite, mi smo sve ispunili za otvaranje klastera tri još 2021. godine", rekla je Brnabić u emisiji Hit Tvit na TV Pink.

pročitajte još Brnabić: Merc i Makron predložili da put svake pojedinačne zemlje ipak bude fer

Ona je dodala da se u poslednjih pet izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije pozivaju države članice EU da otvore klaster tri sa Srbijom, međutim da to još uvek nije učinjeno.

"Ljudi ako su završili sve kao što smo mi završili 2021. godine, pa otvorite taj klaster da idemo dalje, a ne: 'sad ću ja da smislim šta je još potrebno za taj jedan klaster i da ucenjujem i zaustavljam državu na evropskom putu na taj način'", rekla je Brnebić.

Ona je istakla da od Srbije ne može da se traži da otvaranje pregovaračkog klastera 3, koji se tiče ekonomije i konkurentnosti, gde Srbija, kako je rekla, nema premca u regionu, bude uslovljeno pitanjima koja sa time nemaju veze.

"Da je potrebno, recimo, da ispunimo sve ODIHR preporuke, a da Albanija, koja je otvorila sve klastere, nije potrebno da ispuni nijednu ODIHR preporuku", dodala je Brnabić.

Ona je rekla da je najvažniji utisak sa EU-WB samita u Tivtu to što je opšti utisak bio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je navela, bio potpuna zvezda na samitu.

Podsetila je da on jedini među liderima sa Zapadnog Balkana koji je imao zajednički sastanak sa predsednikom Evropskog saveta, predsednicom Evropske komisije, predsednikom Francuske i nemačkim kancelarom.

Ona je napomenula da su se pojedini crnogorski mediji zbog toga odlučili na "kontrolu štete", navodeći kao primer tekst iz podgoričkih Vijesti u kojem evroposlanica Katlin Van Brempt poručuje da "niko u EU više ne veruje Vučiću''.

Brnabić je podsetila na Makronove reči da Vučić "radi odličan posao za Srbiju" i ukazala na prisne susrete Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

"Oni moraju u toj kontroli štete, da nađu, zamislite, potpredsednicu parlamentarne grupe u okviru jedne parlamentarne grupe u Evropskom parlamentu, koja je valjda kredibilniji izvor nego svo ovo četvoro ljudi zajedno", poručila je Brnabić.

Autor: A.A.