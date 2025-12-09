Brnabić na GLOBSEC Forumu: „Parlamentarna diplomatija ključna za približavanje Srbije EU

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je na forumu GLOBSEC „BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori“ da je jedan od glavnih fokusa njenog rada pojačana parlamentarna diplomatija, kako bi se približilo šta je Srbija uradila na putu ka Evropskoj uniji onim zemljama članicama koje su skeptične – baltičkim, nordijskim i zemljama Beneluksa.

„Uvek sam mislila da parlamentarnu diplomatiju treba ojačati, jer postoje stvari koje samo poslanici mogu da urade. Te stvari ne može da uradi vlada, ministar spoljnih poslova ili predsednik Republike“, rekla je Brnabić na panelu „Pokretanje reformi: Parlamenti u središtu transformacije“.

Dodala je da Skupština radi na tome kroz bilateralne grupe prijateljstva i delegacije u Savetu Evrope, OEBS-u i drugim međunarodnim telima. Posebno je naglasila da je u poslednja dva meseca bila aktivna u pokušajima da dopre do zemalja koje su skeptičnije prema Srbiji.

Osvrt na premijerski mandat

Brnabić je priznala da je kao premijerka pravila grešku jer je razgovarala uglavnom sa državama koje snažno podržavaju Srbiju na evropskom putu, dok sa skeptičnim zemljama nije. „Ako mogu da kažem jednu stvar za koju mislim da sam mogla mnogo bolje da uradim kao premijer, to je to“, istakla je.

Plan rada Skupštine

Na istom forumu Brnabić je najavila da će sledeća godina biti izborna, ali da će pokušati da se po prvi put donese godišnji plan rada Skupštine Srbije. „Verujem da našem parlamentu treba godišnji plan rada i da će on podržati rad vlade, jer ćemo tada imati mnogo bolji plan i ciljeve u smislu reformi za naredne godine“, rekla je.

Fokus na skeptične članice EU

Brnabić je naglasila da se sada ulaže mnogo više vremena u razgovore sa skeptičnijim članicama EU, nego sa onima koje tradicionalno podržavaju Srbiju. „Moramo da otvorimo kanale komunikacije kako bi mogli iz prve ruke da čuju šta pokušavamo da postignemo, ali i da mi čujemo njihove stvarne zabrinutosti“, dodala je.

Autor: Dalibor Stankov