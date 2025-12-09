TRI SCENARIJA ZA NIS! Vučić otkrio krajnji rok da se Rusi odluče, a onda nastupa država

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas na forumu GLOBSEC "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori" da postoje tri moguća scenarija za NIS i da je 15. januar krajnji rok, kao i da Srbija ne sme da uništi svoj finansijski sistem, ni investicioni rejting.

- Mogućnost broj jedan je da SAD daju dozvolu za rad, licencu ili da povuku sankcije protiv ruskih entiteta, što je malo verovatno da će se dogoditi. Neću govoriti o procentu toga, ali manje od 10 odsto, recimo- rekao je Vučić i dodao:

- Onda se nadam, mnogo je veća verovatnoća da Rusi prodaju većinu akcija Naftne industrije Srbije nekim svojim partnerima, nije bitno gde ili odakle je ta kompanija dolazi i nadam se da će to učiniti. I broj tri, nadam se da se to neće desiti, jeste da ćemo morati da delujemo kao država i to će se desiti posle 37 dana od sada, 15. januar je rok", rekao je Vučić na panelu "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju.

On je istakao da svi moraju shvatiti da je 15. januar krajnji rok, i da nema produženja, kao i da se ne sme ugroziti snabdevanje gorivom za građane i privredu Srbije.

Dodao je da neki kažu da Slovenija i BiH nemaju rafinariju i "preživljavaju", ali da mi bez Rafinarije u Pančevu ne možemo.

- Mi smo mnogo veća zemlja od Bosne i Slovenije, ne možemo preživeti bez rafinerije, 10,3 odsto dolazi iz rafinarije, i to nije samo 10,3 odsto, to je veliki deo budžeta, rekao je Vučić.

Dodao je da nam Rafinerija u Pančevu treba i iz drugih razloga, jer mi nemamo cevovode za dizel.

- Imamo samo cevovod za sirovu naftu, koji počinje negde u Hrvatskoj, a završava se ovde u Pančevu. A ne možemo preživeti bez rafinerije. A da ne pominjem da smo sami po sebi veća zemlja. Troškovi transporta bi bili deset puta veći od prosečnih. A da ne pominjem pravo pitanje da smo vlasnici 30 odsto te kompanije. Šta ćemo da radimo? Da li ćemo tu kompaniju staviti u stečaj? Jer se sada suočavamo sa sekundarnim sankcijama - rekao je Vučić i dodao da svako jutro prati da li ima novih vesti o sekundarnim sankcijama, da li postoje upozorenja protiv naše centralne banke i komercijalnih banaka.

On je istakao i da ne možemo da uništimo naš finansijski sistem, navodeći da su i monetarni i fiskalni sistem Srbije ubedljivo najbolji u regionu.

- Mi smo jedina zemlja koja je dobila investicioni rejting, investicioni rejting prošle godine od Standard i Pursa, a samo smo korak iza onih koji su ga dobili od Midis i Fič. A sada zbog ove situacije, čak je i naš investicioni rejting ugrožen kod Standard i Pursa. To definitivno nije održivo - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić