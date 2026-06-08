'VELIKA ZAHVALNOST EPP NA POZIVU' Brnabić: Mi iz SNS nastavljamo da radimo na evropskom putu Srbije (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je na panelu EPP u Sarajevu.

- Danas sam u Sarajevu govorila na panelu u organizaciji @epp čiji je @sns_srbija ponosni pridruženi član. Razgovarali smo o proširenju Evropske unije i ulozi Evropske narodne partije (EPP) u tom procesu na Zapadnom Balkanu. Velika zahvalnost @epp na tome što su uvek jasno zastupali agendu proširenja.

Imamo dobre vesti sa Samita EU - Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i odličan francusko-nemački predlog za koji se nadamo da će biti najozbiljnije razmatran.

U takvoj atmosferi, Srbija nastavlja reforme u oblasti vladavine prava, pre svega fokusirana na saradnju sa Venecijanskom komisijom u vezi seta pravosudnih zakona i pune primene ODIHR preporuka za dalje unapređenje izbornih uslova.

Istovremeno, ukoliko gledamo ekonomske parametre - Srbija je daleko spremnija za članstvo nego što su to bile neke zemlje u vreme kada su se priključile EU. Te 2007. godine, Rumunija je imala 21% bruto plate u odnosu na tadašnji prosek EU, Bugarska tek 11%, dok Srbija danas ima 44% trenutnog proseka, i u tome je daleko najbolja u regionu.

Mi iz SNS, kao deo EPP porodice, nastavljamo da radimo na evropskom putu Srbije. Zahvalna sam na svakoj diskusiji i razgovoru o integraciji Zapadnog Balkana. Verujem da je proširenje od izuzetnog značaja za naš region, ali bi bilo važno i za samu EU. To bi regionu obezbedilo ekonomski prosperitet, veću konkurenciju, bolji životni standard i što je najvažnije - dugoročni mir.

Velika zahvalnost @epp na pozivu i na tome što nikad ne zaboravlja svoje partnere u regionu.

Autor: A.A.