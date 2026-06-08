Albanski lobista hvali Kurtija: On je najbolja šansa za tzv. Kosovo i njihov put u Evropu

Andreas Šider, šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) na sva usta hvali Aljbina Kurtija da je on najbolja šansa tzv. Kosovu za Evropu.

Kako mediji pišu, poznati albanski lobista, koga Srbi znaju po antisrpskim stavovima, čestitao je Kurtiju na pobedi na jučerašnjim parlamentarnim izborima na tzv. Kosovu.

"Kurti i njegova stranka predstavljaju najbolju šansu za Kosovo da ponovo stekne stabilnost", izjavio je Šider, preneli su mediji.

Inače, Andreas Šider nedavno je u EU otkrio plan u režiji blokadera i njihovih lidera, a jedini cilj im je rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: Pink.rs