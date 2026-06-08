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Predsednik Angole stigao u posetu Srbiji: Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova ||

Predsednik Republike Angole Žoao Manuel Gonsalveš Lorens doputovao je danas u zvaničnu posetu Srbiji, gde će boraviti u narednim danima, a ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić dočekao ga je na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Šef srpske diplomatije poželeo je gostu srdačnu dobrodošlicu i istakao da njegova poseta, godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa Srbije i Angole, predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Dočeku predsednika Republike Angole na beogradskom aerodromu prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Luandi Miloš Perišić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće u utorak, 9. juna, predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalveša Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Kako je danas najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prema programu posete, sutra će u 9.30 časova biti upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija.

Autor: Marija Radić

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