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OSVEDOČENI ŠVERCER CIGARETA MILIĆ SA OSVEDOČENIM NASILNIKOM BJELOGRLIĆEM, NA ISTOM ZADATKU – PRIPREMAJU NOVO NASILjE

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

O vezama i kontaktima niškog doktora Milića i ProGlasa, javnost je imala prilike i ranije da sazna, a Dragan Bjelogrlić više puta je dolazio u Niš da bi, kako kaže, umrežavao lokalne inicijative.

Ipak, Nišlijama je najbolje ostala u sećanju Bjelogrlićeva poseta tom gradu kada je, iz čista mira i u pijanom stanju, fizički napao i pretukao režisera Predraga Gagu Antonijevića.

Fotografije koje smo dobili svedoče da su sada, osvedočeni švercer cigareta Milić i osvedočeni nasilnik Bjelogrlić, na istom zadatku – verovatno u pripremi novog nasilja, sličnog onom koje je niške naprednjake već jednom bilo zadesilo 21. marta prošle godine, kada su ih nasilnici sprečili da održe stranački sastanak u njihovom gradu. Milić je tada pažnju javnosti sa linča koji se dešavao na niškim ulicama i povređivanja više desetina žena i starih skretao pričom o tobožnjem atentatu koji je na njega iste noći izvršen u spavaćoj sobi.

Nije tajna ni da Milićev rejting uopšte ne stoji dobro i da sam ne može da pređe cenzus ni u Srbiji, a više ni u Nišu, pa mu je veza sa ProGlasom i nastup u široj koaliciji opozicionih stranaka jedini način za političko preživljavanje. Milić, s druge strane, Bjelogrliću može da ponudi novac za finansiranje kampanje jer je i ranije bio poznat kao vlasnik velikog broja vrednih nekretnina na najboljim lokacijama u Nišu i Beogradu, a nedavno je njegov najbliži saradnik bio uhvaćen u švercu 39.000 boksova cigareta vrednih više od 2 miliona evra.

Čini se da takvoj srdačnoj koaliciji između Milića i Bjelogrlića ne manjka ni novca, a ni potencijala za izazivanje nasilja na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji.

Autor: A.A.

#Doktor

#Dragan Bjelogrlić

#Niš

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