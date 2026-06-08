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Bjelogrlić dovodi režisera da snima film o studentima-blokaderima! Đilasovac objavio sve detalje!

Izvor: PInk.rs/Alo.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Dragan Bjelogrlić dovodi ustaškog režisera Branka Šmita u Srbiju da bi snimao film o studentima-blokaderima!

On je u seriji objava na "Tviteru" prvo napao studente zbog dovođenja u vezu Proglasa i predsednika vlasti, da bi se onda pozvao na Bjelogrlića i otkrio da planira da dovede Šmira u Beograd!

"Strašno mi je ovo povezivanje Proglasa sa režimom od strane studenata i njihovih svedoka. Možda smo mi iz opozicije i pravili greške, ali Proglas nije sigurno. I nakon što su se studenti ogradili od njih, oni nisu odustali. Žrtvuju svoje živote, poslove, vreme da njima obezbede, glasove dijasopre, a bitange iz službe i nedavači ih napadaju. Ne mogu to da razumem. Izjednačavati Bjelogrlića sa režimom ili pisati za njega da odmaže studentima je bezobrazluk. Svi članovi Proglasa su genijalni, ali njega izdavajam jer se znamo. Poslednji put kada je bio u Novom Sadu, pričao sam mu o svom razočarenju u studente, gde je on na sve načine pokušao da mi objasni da su mladi, da kapiraju sve, ali ne mogu ni svima da veruju i da on ne odustaje od njih. Ispričao mi je da je u pregovorima sa čuvenim režiserom Brankom Šmitom, hoće da napravi film o studentima i uskoro dolazi za Beograd pa će da razrade tu ideju. Razumete li koliko je on iskren i pravi borac? Njemu neko da spočitava da radi za režim i da je protiv studenata je stvarno bezobrazluk. Glasajte za studente, ali pustite nas da glasamo za opoziciju," naveo je na mrežama.

Autor: A.A.

#Branko Šmit

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