AKTUELNO

Politika

'SIGURAN SAM DA ZAJEDNIČKI MOŽEMO DA IZGURAMO OVU VAŽNU UTAKMICU ZA SRBIJU!' Vučić: Imaćete priliku da birate između Srbije budućnosti i Srbije prošlosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Siguran sam da zajednički možemo da izguramo ovu važnu utakmicu za Srbiju, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije poziva građane da veruju državnom rukovodstvu, jer odluke donosi racionalno i hrabro, pa će ljudi na predstojećim izborima imati priliku da biraju između "Srbije budućnosti i Srbije prošlosti".

"Ja vas molim da verujete svom rukovodstvu, da verujete da znamo šta radimo, jer radimo promišljeno, sve odluke koje donosimo donosimo na racionalan način, ponekad i hrabar. A onda idemo na izbore. Na tim izborima imaćete priliku da birate između Srbije budućnosti i Srbije prošlosti kakvu smo imali da vidimo od 2000. do 2012. Srbiju koja je gubila svoje teritorije, Srbiju koja je izgubila više od 500.000 zaposlenih, Srbiju koja nije mogla da isplaćuje više ni penzije niti da ih usklađuje sa onim što je zakon propisao, nestabilni dinar, ili ćemo da idemo u budućnost veštačke inteligencije, robotike, ali mnogo važnije od toga", rekao je predsednik Vučić i dodao:

"Sve to nam je samo sredstvo da bismo imali zadovoljnog građanina, da bismo imali ljude koji će da žive bolje, koji će moći da planiraju bolju budućnost za sebe i svoju decu. I tada da ih pobedimo još jedanput i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada".

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'USKORO ZNAČAJNO POVEĆANJE PENZIJA, SMANJENJE CENE LEKOVA...' Vučić: Brinemo o najugroženijima! Idemo na izbore, imaćete priliku da birate između Srbi

Politika

VUČIĆ O EVROPSKOM PARLAMENTU: Ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom, a

Politika

NAŠ NAJVEĆI I SVETI CILJ JE DA SAČUVAMO SRBIJU! Predsednik Vučić: Naše je da se borimo za svoju zemlju (VIDEO)

Politika

MIR I STABILNOST MOŽEMO DA SAČUVAMO SAMO UKOLIKO SMO DOVOLJNO SNAŽNI Vučić najavljuje dodatno osnaživanje VS: U narednim danima ćemo potpisati velike

Politika

'NIKADA NEĆE RAZUMETI DA POSTOJE LJUDI KOJI ŽIVE ZA OVU ZEMLJU' Vučić: Ne možete da pobedite srce ljudi koje se bori za ovu Srbiju (VIDEO)

Politika

NAPAD NA SRBIJU NEĆE PROĆI! Vučić: Nećemo da pravimo vojne saveze protiv njih, ali ćemo biti dovoljno snažni da ih odvratimo