'SIGURAN SAM DA ZAJEDNIČKI MOŽEMO DA IZGURAMO OVU VAŽNU UTAKMICU ZA SRBIJU!' Vučić: Imaćete priliku da birate između Srbije budućnosti i Srbije prošlosti

Siguran sam da zajednički možemo da izguramo ovu važnu utakmicu za Srbiju, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije poziva građane da veruju državnom rukovodstvu, jer odluke donosi racionalno i hrabro, pa će ljudi na predstojećim izborima imati priliku da biraju između "Srbije budućnosti i Srbije prošlosti".

"Ja vas molim da verujete svom rukovodstvu, da verujete da znamo šta radimo, jer radimo promišljeno, sve odluke koje donosimo donosimo na racionalan način, ponekad i hrabar. A onda idemo na izbore. Na tim izborima imaćete priliku da birate između Srbije budućnosti i Srbije prošlosti kakvu smo imali da vidimo od 2000. do 2012. Srbiju koja je gubila svoje teritorije, Srbiju koja je izgubila više od 500.000 zaposlenih, Srbiju koja nije mogla da isplaćuje više ni penzije niti da ih usklađuje sa onim što je zakon propisao, nestabilni dinar, ili ćemo da idemo u budućnost veštačke inteligencije, robotike, ali mnogo važnije od toga", rekao je predsednik Vučić i dodao:

"Sve to nam je samo sredstvo da bismo imali zadovoljnog građanina, da bismo imali ljude koji će da žive bolje, koji će moći da planiraju bolju budućnost za sebe i svoju decu. I tada da ih pobedimo još jedanput i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada".

Autor: A.A.