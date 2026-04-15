MIR I STABILNOST MOŽEMO DA SAČUVAMO SAMO UKOLIKO SMO DOVOLJNO SNAŽNI Vučić najavljuje dodatno osnaživanje VS: U narednim danima ćemo potpisati velike ugovore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da mir i stabilnost možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno snažni.

U tom smislu, predsednik Vučić najavljuje dodatno osnaživanje Vojske Srbije.

"Želim da vas obavestim da ćemo u narednim danima potpisati velike ugovore, veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme. Očekujem eksploziju, u ovoj godini, porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji", rekao je predsednik Vučić i dodao:

"Osim toga, mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše armije. Uspećemo u tome, mislim da ćemo biti jedna, po tom pitanju, jedna od armija sa najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima, ne samo u našem regionu već i šire od toga".

Autor: Iva Besarabić