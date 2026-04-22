VUČIĆ O EVROPSKOM PARLAMENTU: Ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom, a Đokić ima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da nemamo i ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom.

Na konstataciju novinara da u Evropskom parlamentu kažu kako Aleksandar Vučić nema podršku, on odgovara:

"To kaže Šider, to je malo drugačije, ali dobro, delimično je tačno. Među njima je i ovaj Sandro Goci, da znate, ova lopuža što ne zna ni koje je nacionalnosti, samo mu je važno da se dočepa nekih fondova i para, i ništa drugo, dakle. Nemamo, ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom. Tako da, nemamo podršku. Nemamo. Đokić ima podršku, to je očigledno".

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Politika

'SAČUVALI SMO MIR, STABILNOST I NADU ZA BUDUĆNOST' Predsednik Vučić poslao jaku poruku: Nepokolebljivo ću uvek štititi Srbiju od onih koji žele njeno

Politika

VUČIĆ PORUČIO DA SRBIJA OSTAJE UZ PRIJATELJE IZ UAE: Teška vremena stvaraju velike ljude, a hrabrost onih koji su to oduvek bili - najveći je dar koji

Politika

'TO SE NEĆE DESITI' Vučić: Neka se niko ne nada da će Srbija priznati nezavisno Kosovo

Politika

Vučić poručio: Tražim podršku za Srbiju, da se borimo za svoju zemlju

Politika

'RAZLIKA JE GOTOVO 20 ODSTO' Vučić o rezultatima lokalnih izbora: Radostan sam što za protivnike imamo ljude koji su uvek srećni kad izgube

Politika

MIR I STABILNOST MOŽEMO DA SAČUVAMO SAMO UKOLIKO SMO DOVOLJNO SNAŽNI Vučić najavljuje dodatno osnaživanje VS: U narednim danima ćemo potpisati velike