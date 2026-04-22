VUČIĆ O EVROPSKOM PARLAMENTU: Ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom, a Đokić ima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da nemamo i ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom.

Na konstataciju novinara da u Evropskom parlamentu kažu kako Aleksandar Vučić nema podršku, on odgovara:

"To kaže Šider, to je malo drugačije, ali dobro, delimično je tačno. Među njima je i ovaj Sandro Goci, da znate, ova lopuža što ne zna ni koje je nacionalnosti, samo mu je važno da se dočepa nekih fondova i para, i ništa drugo, dakle. Nemamo, ne možemo da imamo podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo, kod onih koji Srbiju proglašavaju genocidnom. Tako da, nemamo podršku. Nemamo. Đokić ima podršku, to je očigledno".

Autor: Iva Besarabić