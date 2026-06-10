Studentsko-blokaderski mediji bi da izoluju Srbiju: 'Danas' smatra treba da prekinemo odnose ne samo sa Kinom i Rusijom već i sa SAD

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da se nada da tokom leta Srbija može da započne strateški dijalog sa SAD.

"Donald Tramp je primetio jednu od mojih izjava, jedan od mojih intervjua, i mi radimo sa Amerikancima i ja se nadam da tokom leta možemo da započnemo strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je strašno važno za našu zemlju u uslovima, kao što vidite, velike nervoze, ogromnih suprotstavljanja regionalnih na globalnom nivou, i taj nivo suprotstavljanja neće biti manji, već će biti samo veći", rekao je Vučić za TV Pink.

Ova najava izazvala je nemir u studentsko blokaderskim medijima, koji smatraju da je podaništvo Briselu jedini put i cilj.

Sudeći prema zloslutnoj najavi "Briselu se to neće dopasti", jasno je odakle vetar duva.

Oni valjda žele da se Srbija potpuno izoluje od celog sveta i da prima instrukcije i naređenja iz Brisela o svemu.

Žele da ogade Evropu i EU i onima koji su zagovornici pristupanja EU. Jer, podanički "Danas" smatra da osim sa Kinom i Rusijom treba da prekinemo i sve ekonomske odnose sa Amerikom!

Autor: Pink.rs