TOTALNA KAMPANJA! I umišljeni namesnik Picula po zadatku preti Vučiću zbog neuvođenja sankcija Rusiji i ruši strateški dijalog Srbije i SAD (VIDEO)

Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije izjavio je nedavno da se nada da tokom leta Srbija može da započne strateški dijalog sa SAD.

Uskoro, posle toga, usledila je totalna ofanziva studentsko-blokaderskih medija protiv ove inicijative, kojoj se putem N1 priključio i izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula. Naime, Picula je napao Srbiju i predsednika Vučića zbog neuvođenja sankcija Rusiji i tako pokušao da naruši strateški dijalog Srbije i SAD.

- Međutim, usled ovih geopolitičkih promena koje su vrlo radikalne koje spominjete u pitanju, u prvi plan dolaze i pitanja koliko nova država kandidatkinja zaista može doprineti sigurnosti Evropske unije, odnosno potrebi da se razviju i zajednička spoljna i sigurnosna politika.

Vidimo da i saradnja na području sigurnosti i obrane dobija izuzetan značaj u okviru Evropske unije, i ta geopolitika, mislim da će takođe igrati presudnu ulogu.

Ne može država koja, i predsednik barem i Vlada, pokušavaju sjediti na tri, četiri stolice, ne može naprosto dugo vremena održavati tu iluziju da je vezana za, potrebne kriterije za ulazak.

Jer, znate, ja volim reći da Evropska unija nije samo zajednička moneta ili zajedničko tržište, to je i prostor podele zajedničkog rizika, i država koja se zapravo ne uklapa u ove snažnije kriterijume o potrebi doprinosa zajedničkoj sigurnosti sigurno neće napredovati na svom evropskom putu.

Kao što znamo, recimo, Srbija je jedina uz Tursku i Bjelorusiju koja nije uvela sankcije ruskom režimu, ali ipak Belorusija nije kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a status Turske je već godinama zamrznut - zaključio je Picula.

