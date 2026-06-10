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Blokaderi ruše strateški dijalog Srbije i SAD: Vučić i država rade u interesu Srbije - to nije dobro, treba da rade u interesu EU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

U toku je brutalni napad svih blokaderskih medija da se sruši strateški dijalog Srbije i Amerike.

Tako profesor FEFA Goran Radosavljević na N1 kaže sledeće:

"Imamo u regionu sada, Bosna i Hercegovina, Srbija, to su sve projekti, ali opet kažem, imamo taj Moravski koridor gde je taj interes već tu, dakle, ne smeta američkoj strani što Kinezi grade puteve, nego smeta što ne grade oni", kaže on.

Na pitanje da li bi to smetalo Evropi, voditeljka kaže:

"Time se 'Danas' bavi, kaže, Briselu se to sigurno neće dopasti, upravo se bavi američkim (uticajem)."

"Evropa već dugo godina ne zna šta će da radi sa Balkanom, sa Balkanskim poluostrvom i sa zemljama, iz mnogo razloga, ekonomski i populaciono posmatrano", ocenjuje Radosavljević i dodaje:

"Mi smo statistička greška na mapi Evropske unije i sutra da nas usisaju u potpunosti, to se ne bi osetilo. Evropa ne zna gde su njene granice i tako dalje, i to sve nama stvara problem. Ja verujem da ovo nije u interesu Evrope ukoliko želi da ove zemlje postanu od sutradan članice", zaključuje on.

I na kraju se otkriva - zašto: Vučić i država rade u interesu Srbije i to nije dobro, treba da rade u interesu EU!

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Autor: Pink.rs

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