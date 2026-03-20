Vulin: Verujem da Srbija može da očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog sporazuma sa Rusijom

Verujem da Srbija može da očekuje potpisivanje dugoročnog gasnog sporazuma sa Rusijom, izjavio je predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije RT Balkan.

Vulin je skrenuo pažnju na to da i u ruskoj politici danas imate one koji kažu - ma šta će nam ta Srbija, vidiš saglasila se sa Evropskom unijom, vreme je da završimo sa tom zabludom, ali da je dobro što to nije zvaničan stav države.

"Naravno da to nije stav Kremlja i ruske politike i države, i ja sam zahvalan zbog toga. Ako imam neki mali uticaj u Rusiji trošim ga upravo na to da tražim od Rusije da nikada ne prestane da se bori za Srbiju, a jedan od načina da se bori za Srbiju jeste da nam omogućava snabdevanje energentima na ovaj način. Zahvalan sam na prvom mestu predsedniku Putinu zbog toga", rekao je Vulin i podsetio da smo mi gas ove zime dobili na reč i po znatno nižoj ceni.