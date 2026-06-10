PREDSEDNIK VUČIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Razlika će biti TOLIKA da opozicija neće moći da zine o navodnoj krađi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu, izneo je jasne prognoze o predstojećim izborima koji očekuju Srbiju, ali se osvrnuo i na ključne geopolitičke izazove, stabilnost zemlje i brutalne napade koji stižu od strane političkih protivnika.

Tom prilikom, predsednik je podsetio da je u ovoj istoj emisiji poslednji put gostovao kao opozicioni prvak pre tačno 18 godina, 11. novembra 2008. godine, a tim povodom se oglasio i na svom zvaničnom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" uz audio snimak, uz poruku da mu je žao što njegovi protivnici iz tadašnjeg nastupa nisu ništa naučili.

O predstojećim izborima i nemoći opozicije

Govoreći o političkoj sceni i potezima opozicije, predsednik Vučić je izjavio da se mržnjom ne može pridobiti narod, najavivši potpuno drugačiji pristup za skup zakazan za 27. jun.

"Ne možete mržnjom da dobijete većinu. Na skup 27. juna dovodićemo decu, da se igraju, da dovedemo ponija ako je u skladu sa zakonom. Pozvaćemo da dođe svako, da čuju neku lepu poruku. Nećemo da pljujemo nikog. Moje pitanje je, kad ste se iživeli na tim traktorima, što niste ušli u Pionirski park? Lako je razbiti šolju, ali kad neko uzvraća, nije lako. Biće tolika razlika na izborima da neće moći da kažu da su pokradeni. Izbori će biti za nekoliko meseci, da li za tri ili četiri, to je tehničko pitanje", poručio je predsednik.

On je takođe ocenio da politički protivnici pribegavaju agresivnoj retorici jer im se čini da to donosi brze rezultate u vremenu kada mali broj ljudi čita knjige, ali da to nije ozbiljna politika i da se na taj način ne pobeđuje.

O skandaloznom napadu u Frankfurtu i prebijanju iz 2008. godine

Predsednik se oštro osvrnuo na incident u Frankfurtu gde je napadnut Zoran Vicelarević, ukazavši na sramno ćutanje opozicione javnosti.

"Niko nije reagovao, niko nije pomogao tom čoveku. Niko nije rekao 'Pustite tog čoveka', ima pravo da pita. To je prva šokantna stvar. Druga još gora je da gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Dobili smo reakciju kao da ga je vlast ubacila. Slušao sam naknadno da čujem objašnjenje, a bilo je da je vlast ubacila, pa da nije vlast ubacila. Onda su rekli: 'Što je to nama trebalo, sad umesto da se priča o izvanrednoj tribini, priča se o incidentu'. Niko nije rekao da mu je žao tog čoveka, njegovoj porodici, niko da mu se izvini. Oni žale sebe, a ne tog čoveka", rekao je Vučić.

Vučić je napravio i paralelu sa 2008. godinom, kada je kao opozicionar brutalno pretučen od strane tadašnjeg režima, jer policija tada nije dozvoljavala čak ni jednu jedinu šetnju.

"Na Trgu smo imali problem sa skupinama ljudi koji su tražili incidente. Ja sam se posvađao s jednim od njih, ja sam im rekao 'Šta hoćeš bre ti'. Oni su otišli, nosili su kamenice. Rekli su mi tada da policija dolazi i da hoće da napada ljude. Ja sam potrčao napred, na 40 metara od Doma omladine žestoko su nas napale brigade. Samnom je ostao samo Slaviša Kokeza. Ja sam imao šest masnica od pendreka, a on je bio teško povređen. Ja sam bio bezobrazan, kad su me udarili prvi ili drugi put, odgovarao sam brutalno policajcima, što nisam smeo da radim. Jesu oni mene prvi udarili, nisam smeo da ih vređam i govorim da skinu uniformu. Nije da makar malim delom nema moje krivice. Vodio sam računa, nisam ih ni dodirnuo. Problem je bio što oni nama nisu dali jednu jedinu šetnju", podsetio je predsednik.

Srbija je danas ekonomski stabilna i nisko zadužena zemlja

Osvrćući se na istorijske i bolne ekonomske reforme započete 2014. godine, Vučić je istakao da su te mere spasile državu od bankrota i postavile je na zdrave noge.

"2014. kada smo donosili teške mere, to smo morali da držimo na niskom nivou tri godine da bismo zemlju izvukli. Tada smo bili srednje visoko zadužena zemlja, a danas smo nisko zadužena zemlja. Za to vam je potrebna hrabrost, promisao, borba za nešto što vidite u budućnosti. Oni su živeli od izbora do izbora, od kombinacije do kombinacije. Važno je da imaš legitimitet, većinu u narodu, a ne jednog ili dva poslanika više", zaključio je predsednik Aleksandar Vučić u svom obraćanju na Radio Beogradu.

Autor: D.S.