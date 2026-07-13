'RAZLIKA ĆE BITI TOLIKA DA IM NEĆE BITI NI DO ČEGA' Vučić o rejtinzima stranaka: Mogao bih da ih uništavam podacima istraživanja, ali ne želim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je večeras u Parizu odgovarajući na pitanja novinara i navode blokadera o posrnulom rejtingu SNS.

- Kad pričaju o "posrnulom rejtingu", plašim se da oni nisu čitali istraživanja, da baš ne znaju šta bi rekli i misle da tim neistinama mogu nekoga da ohrabre. To su kao priče o Jovanjici, "mrtvom dečaku" iz Valjeva, "zvučnom topu"...To sve treba da mene prikaže kao monstruma, kao što ovde treba da im kaže kako su oni mnogo jaki, a mi mnogo slabi - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da stvari stoje mnogo drugačije, ali oni ne žele da ih vide.

- Verujte mi, razlika će biti tolika da nikome neće biti ni do čega s njihove strane, a kamoli do izražavanja nezadovoljstva velikog. Oni ne žele da razgovaraju sa svojim građanima. Oni ne žele da razgovaraju sa istraživačima, stvarnim istraživačima javnog mnjenja. Oni ne žele da čuju šta je to što ljudi u Srbiji misle. A ja moram da kažem da ja i dalje nisam zadovoljan. Vi kad mi kažete 46, 47 ili 48%, ja nisam zadovoljan. To jeste apsolutna većina u parlamentu. Ja nisam zadovoljan zato što mislim da se trudimo i borimo, i da zaslužujemo veće poverenje naroda. A oni, ako oni misle da je stvarno istraživanje takvo da smo mi na 30 i nešto, oni na 30 i nešto? Pobedićete na izborima i kraj priče. Ne morate da brinete ništa. Tako da ja nemam muku sa tim, i da se ja s njima nadgornjavam i takmičim u objavljivanju istraživanja - precizirao je Vučić, dodajući da dobija istraživanja svake nedelje.

- Mogao bih da ih uništavam od jedine relevantne agencije u Srbiji time što ću to da objavljujem. Pa ja to ne želim. Ja sebe uništavam zato što gledam naše slabosti. Zato što gledam šta mi ljudi zameraju, i gledam da to ispravim. Gledam da pokažem veću brigu prema ljudima. Ja nisam došao ovde da se provedem, jer nisam ni izašao iz hotela ni na sekund, nigde. Samo sam se pripremao za večeras, sutra, prekosutra i nakosutra - rekao je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs