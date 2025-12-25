AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: Nikolčević nije želeo da ide protiv svog naroda iz Štrpca, pa je napustio Rašića

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao predstojeće ponovljene izbore na Kosovu i Metohiji.

- Za nas je veoma važno da se izborimo da srpski predstvnici dobiju svoje mesto i da srpski predstavnici budu zastupljeni na takav način da oni u budućnosti predstavljaju interese našeg naroda, a ne interese Aljbina Kurtija. Mislim da je dobra poruka gospodina Nikolčevića, koji nije želeo da ide protiv svog naroda iz Štrpca i koji je napustio listu Aljbina Kurtija, odnosno Rašića. Ja se nadam velikoj i značajnoj pobedi Srpske liste. Verujem da će dobiti ubedljivo najveći broj srpskih mandata i želim ima da uspešno predsatvljaju srpski narod. Što se svega drugog tiče, lagao bih vas kada bih rekao da sam u poslednjih sedam dana gledao istraživanja iz Prištine. Nadam se da ću sutra imati nešto više vremena da se time bavim - kazao je predsednik.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić danas obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu

Politika

SUTRA TAČNO U 11 SATI: Vučić obilazi radove na Novom savskom mostu u Beogradu

Politika

VUČIĆ OBIŠAO GRADILIŠTE NOVOG SAVSKOG MOSTA: Ugovorna cena je 94 miliona evra, i pored dodatnih troškova biće 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi!

Politika

Vučić najavio skup u Novom Sadu: Dolazimo da pokažemo da grad pripada svima i da ne mogu da ga otmu

Politika

'OVO JE VELIKA STVAR ZA SRBIJU I DECU IZ CELOG REGIONA' Vučić obišao radove na izgradnji Tiršove: Ponosan sam što gradimo ovakav objekat

Politika

'ZA TAKVE IZJAVE SU POTREBNE ČIKE U BELOM' Vučić o izjavama Vljose Osmani da se Srbija priprema za rat sa lažnom državom