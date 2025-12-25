VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: Nikolčević nije želeo da ide protiv svog naroda iz Štrpca, pa je napustio Rašića

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao predstojeće ponovljene izbore na Kosovu i Metohiji.

- Za nas je veoma važno da se izborimo da srpski predstvnici dobiju svoje mesto i da srpski predstavnici budu zastupljeni na takav način da oni u budućnosti predstavljaju interese našeg naroda, a ne interese Aljbina Kurtija. Mislim da je dobra poruka gospodina Nikolčevića, koji nije želeo da ide protiv svog naroda iz Štrpca i koji je napustio listu Aljbina Kurtija, odnosno Rašića. Ja se nadam velikoj i značajnoj pobedi Srpske liste. Verujem da će dobiti ubedljivo najveći broj srpskih mandata i želim ima da uspešno predsatvljaju srpski narod. Što se svega drugog tiče, lagao bih vas kada bih rekao da sam u poslednjih sedam dana gledao istraživanja iz Prištine. Nadam se da ću sutra imati nešto više vremena da se time bavim - kazao je predsednik.

Autor: D.Bošković