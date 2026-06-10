VUČIĆ O SKANDALU U FRANKFURTU: Niko nije ustao da zaštiti prebijenog čoveka, oni žale samo sebe!

Gostujući u emisiji na Radio Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na brutalne napade i pretnje koje svakodnevno stižu na račun njegove porodice, istakavši da njegovi politički protivnici time šalju jezivu poruku svim pristojnim građanima Srbije – da nemaju pravo na sopstveno i slobodno mišljenje.

Tokom emisije pušten je i ekskluzivni audio snimak od pre tačno 18 godina, iz novembra 2008. godine, kada je Vučić kao opozicionar gostovao na istom radiju. U tom snimku jasno se čuje kako Vučić, uprkos neslaganju sa tadašnjim režimom Borisa Tadića, poziva na pristojnost i poručuje da Tadićeva deca moraju da žive normalno i bolje nego tada.

"Tada sam govorio ono što mislim i na to sam ponosan. Danas je drugačije vreme, era društvenih mreža. Naši politički protivnici, ako vas ne nazovu zlikovcem, ludakom i ne opsuju vam majku, misle da ne mogu da privuku pažnju. Lakše im je to nego da se ponašaju ozbiljno i odgovorno. Misle da to donosi lajkove, ali to nije politika i tako se ne pobeđuje na izborima", poručio je Vučić.

On je ukazao na strašan dvostruki aršin koji vlada na političkoj sceni, upitavši da li iko u Srbiji uopšte zna kako se zovu deca Borisa Tadića ili drugih političara.

"Niko ne zna, ne znam čak ni ja. Ali imena moje dece svi znaju, ne zato što su se sami pojavljivali, već zato što su meta najžešćih napada. Idemo dotle da javno govore da nečije dete treba 'tuširati osiromašenim uranijumom' i slati na prinudni rad", istakao je predsednik.

Brutalno prebijanje iz 2008. i sramno ćutanje o Frankfurtu

Vučić se prisetio i protestnog skupa iz 2008. godine kada je, za razliku od današnjih protesta, tadašnji režim zabranio običnu šetnju, a policijska brigada brutalno pretukla demonstrante.

"Policija nas je žestoko napala, uglavnom su se svi razbežali, a uz mene je ostao samo Slaviša Kokeza. On je primio dobar deo udaraca na svoja leđa dok ga nisu odvojili, pretrpeo je teške povrede. Ja sam imao šest masnica od pendreka po leđima i bubrezima. Bilo je strašno, a režim tada nije hteo da nam dozvoli jednu jedinu šetnju", podsetio je Vučić, napominjući da se nakon toga u stranci pojavila majka preminulog Ranka Panića, nakon čega je alarmirana javnost.

Predsednik je najoštrije osudio i nedavni skandalozni incident na tribini "Proglasa" u Frankfurtu, gde je napadnut novinar Zoran Vicelarević samo zato što je iz publike kulturno upitao: "Kakav je vaš program?". Vučić je otkrio da je lično pozvao Vicelarevića i uputio mu izvinjenje.

"Niko iz sale nije ustao da zaštiti tog čoveka ili da kaže: 'Pustite ga, ima pravo da pita'. To je prva šokantna stvar. Druga je još gora – gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Prvo su se pravdali da ga je vlast ubacila, a onda su dali objašnjenje koje govori o potpunom nedostatku empatije: 'Što nam je ovo trebalo, sad se priča o incidentu umesto o izvanrednoj tribini'. NJima nije žao tog čoveka ni njegove porodice, oni žale sami sebe jer sad moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo", zaključio je Aleksandar Vučić.

Autor: D.S.