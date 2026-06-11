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SINIŠA MALI OBJAVIO 'SIROVI MATERIJAL' Pogledajte kako Vučić igra badminton! Ministar poručio: Ne mogu nikako da ga stignem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Ministar finansija Siniša Mali objavio je na Instagramu zanimljiv snimak iz zgrade Vlade Srbije, na kojem se vidi kako sa predsednikom, Aleksandrom Vučićem, tokom kratke pauze igra badminton.

Dok su razmenjivali udarce, atmosfera je bila više nego opuštena, a nije izostalo ni dobro raspoloženje i šala.

Predsednik je u jednom trenutku pitao kako se pravilno servira, nakon čega je usledilo nekoliko uspešnih razmena.

Ipak, posle nekoliko prebačaja loptice, Vučić nije uspeo da stigne jedan udarac svog saigrača, pa je kroz osmeh priznao da se baš i ne snalazi najbolje u ovom sportu.

– Ne mogu nikako da ga stignem – našalio se predsednik, dok su prisutni dobacivali da je možda problem u "rupi u reketu".

Snimak pogledajte ovde.

Uz objavljeni video, Mali je poručio da je reč o "sirovom materijalu", odnosno kadrovima koji prikazuju kako je njihov badminton duel zaista izgledao.

- Na profilu kod predsednika ste videli najbolje udarce u njegovom meču sa olimpijskim i svetskim šampionom u badmintonu, Lin Danom, ali evo i mog, sirovog materijala... Kako je to stvarno izgledalo. Sve je to zbog "malog reketa" - napisao je Mali uz snimak.

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža, sakupivši stotine reakcija i brojne komentare, a pratioci su sa osmehom propratili neformalni sportski okršaj dvojice državnih funkcionera.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Siniša Mali

#badminton

#snimak

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