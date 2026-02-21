Mali: Ne stajemo sa ulaganjima u Kladovo, Evo koji projekti su u planu

Ministar finansija Siniša Mali je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u poseti Zaječarskom okrugu.

"Za kraj posete istočnoj Srbiji, razgovor predsednika Vučića sa građanima Kladova u Centru za kulturu. I ovog puta smo razgovarali o projektima koji su realizovani, ili je njihova realizacija u toku, kao i o planovima za naredni period. Želimo da Kladovo nastavi da se razvija, da kvalitet života nastavi da raste, da broj zaposlenih ide uzlaznom putanjom, a da nezaposlenih opada", napisao je Mali na Instagramu.

U prethodnom periodu u Kladovu je dosta toga urađeno, ali na tome nećemo stati. Između ostalih, obnovljena je OŠ "Vuk Karadžić“, izgrađen Centar za socijalni rad, obnovljena tvrđava Fetislam, obnovljen Dom kulture, izgrađeni mostovi u Velikoj Kamenici i Milutinovcu, rehabilitovani kilometri puteva, naveo je Mali.

Što se tiče aktuelnih projekata u Kladovu, u toku su projekti koji se odnose na izgradnju kanalizacione infrastrukture, izgradnju kompleksa gradskih bazena Jezero, rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže, izgradnju i opremanje prihvatilišta za pse u Davidovcu.

Planirana je i rekonstrukcija Ulice 29. novembar, rekonstrukcija toplovodne mreže u Novom naselju, izgradnja opštinskog puta Podvrška - Velika Kamenica.

"Zaista mnoštvo projekta, kako realizovanih, tako i u onih koji se u Kladovu trenutno sprovode ili su u planu. Razvijamo sve delove Srbije i zajedno gradimo bolji kvalitet života za sve građane", zaključio je ministar.

Autor: S.M.