Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenović sastao se sa direktorkom Pravnog departmana Univerziteta „Federiko II“

Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenović sastao se sa profesorkom Karlom Mazi Dorija, direktorkom Pravnog departmana Univerziteta u Napulju „Federiko II“, osnovanog 1224. godine, i direktorkom međunarodnog naučnog časopisa "IVRA – Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico". Profesorka Mazi Dorija je i predsednica Međuuniverzitetskog konzorcijuma „Žerar Bulver“, važneevropske akademske mreže posvećene proučavanju rimskog prava, antičkog prava i pravne istorije.
Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenovićsastao se sa profesorkom Karlom Mazi Dorija, direktorkom Pravnog departmana Univerziteta u Napulju „Federiko II“, osnovanog 1224. godine, i direktorkom međunarodnog naučnog časopisa "IVRA – Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico". Profesorka Mazi Dorija je i predsednica Međuuniverzitetskog konzorcijuma „Žerar Bulver“, važneevropske akademske mreže posvećene proučavanju rimskog prava, antičkog prava i pravne istorije.
Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o značaju rimskog prava i evropske pravne tradicije za razvoj savremenih ustavnih sistema, kao i o ulozi pravne nauke i prakse u očuvanju evropske pravne kulture.
Razgovarano je i o aktuelnim izazovima u vezi sa modernizacijom sudova i visokoškolskih ustanova širom Evrope, sa posebnim osvrtom na digitalizaciju, međunarodnu saradnju i institucionalnu efikasnost.
Sudija Rabrenović upoznao je profesorku Mazi Dorija sa pripremama za međunarodnu naučnu konferenciju povodom dvadesetogodišnjice Ustava Republike Srbije, koju će Ustavni sud Srbije organizovati u Beogradu od 28. do 30. oktobra 2026. godine.
Sastanak je takođe otvorio mogućnosti za dalju akademsku i stručnu saradnju, posebno u oblastima prava, pravne istorije i ustavnog sudstva.
Autor: D.Bošković