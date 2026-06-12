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Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenović sastao se sa direktorkom Pravnog departmana Univerziteta „Federiko II“

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenović sastao se sa profesorkom Karlom Mazi Dorija, direktorkom Pravnog departmana Univerziteta u Napulju „Federiko II“, osnovanog 1224. godine, i direktorkom međunarodnog naučnog časopisa "IVRA – Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico". Profesorka Mazi Dorija je i predsednica Međuuniverzitetskog konzorcijuma „Žerar Bulver“, važneevropske akademske mreže posvećene proučavanju rimskog prava, antičkog prava i pravne istorije.

Sudija Ustavnog suda dr Mihajlo Rabrenovićsastao se sa profesorkom Karlom Mazi Dorija, direktorkom Pravnog departmana Univerziteta u Napulju „Federiko II“, osnovanog 1224. godine, i direktorkom međunarodnog naučnog časopisa "IVRA – Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico". Profesorka Mazi Dorija je i predsednica Međuuniverzitetskog konzorcijuma „Žerar Bulver“, važneevropske akademske mreže posvećene proučavanju rimskog prava, antičkog prava i pravne istorije.

Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o značaju rimskog prava i evropske pravne tradicije za razvoj savremenih ustavnih sistema, kao i o ulozi pravne nauke i prakse u očuvanju evropske pravne kulture.

Razgovarano je i o aktuelnim izazovima u vezi sa modernizacijom sudova i visokoškolskih ustanova širom Evrope, sa posebnim osvrtom na digitalizaciju, međunarodnu saradnju i institucionalnu efikasnost.

Sudija Rabrenović upoznao je profesorku Mazi Dorija sa pripremama za međunarodnu naučnu konferenciju povodom dvadesetogodišnjice Ustava Republike Srbije, koju će Ustavni sud Srbije organizovati u Beogradu od 28. do 30. oktobra 2026. godine.

Sastanak je takođe otvorio mogućnosti za dalju akademsku i stručnu saradnju, posebno u oblastima prava, pravne istorije i ustavnog sudstva.

Autor: D.Bošković

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