DR MIHAJLO RABRENOVIĆ O IZAZOVIMA PRAVOSUĐA: Ustavni sud između opterećenja i modernizacije!

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održano je izuzetno značajno predavanje dr Mihajla Rabrenovića, sudije Ustavnog suda, na temu „Ustavni sud između opterećenja i modernizacije”.

Predavanje je organizovao Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru i izazvalo je veliko interesovanje studenata i akademske javnosti.

Digitalizacija i savremeni izazovi

Govoreći o ulozi Ustavnog suda, Rabrenović je ukazao na ključne tačke funkcionisanja ove institucije u modernom dobu:

Očuvanje poretka: Istaknut je značaj očuvanja ustavnog poretka i pravne sigurnosti.

Nove tehnologije: Poseban osvrt napravljen je na modernizaciju pravosudnih institucija i digitalizaciju.

Ustavno pravo: Analizirani su aktuelni i savremeni izazovi sa kojima se ustavno pravo suočava.

Razgovor sa studentima i simulacija suđenja

Nakon zvaničnog dela predavanja, sudija Ustavnog suda posvetio je vreme budućim pravnicima.

On je obišao studente koji učestvuju u simulaciji suđenja, gde je sa njima razgovarao o praktičnim aspektima rada u sudnici i uputio im stručne i konstruktivne savete za njihov budući profesionalni razvoj.

Autor: D.S.