VUČIĆ SE SASTAO SA JORGOSOM GERAPETRITISOM: Predsednik razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Grčke (FOTO)

Sastanak održan u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, potvrđena spremnost za jačanje bilateralnih odnosa Srbije i Grčke.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, gde su Vučić i Gerapetritis razgovarali o bilateralnim odnosima Srbije i Grčke, kao i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama.

Vučić sa Jorgosom Gerapetritisom u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Tokom razgovora potvrđena je obostrana spremnost za nastavak jačanja saradnje i političkog dijaloga između dve zemlje.

Autor: D.Bošković