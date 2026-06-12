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VUČIĆ SE SASTAO SA JORGOSOM GERAPETRITISOM: Predsednik razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Grčke (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZGAIĆ ||

Sastanak održan u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, potvrđena spremnost za jačanje bilateralnih odnosa Srbije i Grčke.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZGAIĆ

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, gde su Vučić i Gerapetritis razgovarali o bilateralnim odnosima Srbije i Grčke, kao i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim temama.

Vučić sa Jorgosom Gerapetritisom u Beogradu Foto: Ilija Ilić
Tokom razgovora potvrđena je obostrana spremnost za nastavak jačanja saradnje i političkog dijaloga između dve zemlje.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#JORGOS GERAPETITIS

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