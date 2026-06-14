GODINU I PO DANA KAMPANJE KRIMINALIZACIJE I DEHUMANIZACIJE! Vučić otkrio sve o blokaderskoj fabrici laži: To bi jedan u milion mogao da izdrži

Predsednik Srbije detaljno objasnio mehanizme pritisaka, fabrikovanih laži i pokušaje političke diskreditacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ogolio je političku strategiju blokadera i inostranih centara moći, ističući da se već godinu i po dana protiv njega vodi nezapamćena kampanja kriminalizacije i dehumanizacije. On je detaljno objasnio kako funkciju mehanizmi pritisaka i fabrikovanih laži čiji je jedini cilj slabljenje zemlje u trenutku kada Srbija ekonomski prebrzo ide napred.

- Šta se sve dešava, i zašto nam se dešavalo sve ovo godinu i po dana. Pokušali su spolja na razne načine da nađu nekoga ko bi mogao da objedini sve u mržnji protiv mene, ne bi li pobedio. Ne bi li Srbija bila slabija. Aleksandar Rastović je napisao dobre dve knjige o odnosima Britanaca i Turaka pre Balkanskih ratova. Pravite razne neke male oko Srba, svađajte ih sa svima, Srbija ne sme da bude jača. Sada pričam čisto o politici, ništa lično ne pričam. Kada su shvatili da Srbija prebrzo ide napred, sledeće godine ćemo biti prvi u Evropi, više ne mogu ni blokaderi da nas zaustave. To je jedini rezultat koji su napravili, osim što su profesori blokaderi dobili povećanje plata, i veće nego što zaslužuju. Izborili su se samo za sebe i svoje fotelje. Oni su rekli da ne mogu da nađu ličnost koja može da pobedi Vučića. Znali su oni to. A onda su rekli da moraju da promene čitavu političku strategiju, i tada donose odluku. Znaju da Vučića imaju na 50 odsto, a svi drugi su 5, 6, 7, 1, 2, 3... Morali su od mene da naprave nečoveka, kampanju kriminalizacije, da je rade uvek, neki trag će da ostavi. Kampanja negiranja rezultata, ne ide im ni to, ljudi imaju džepove i oči, vide i pruge i puteve, i sve. Ono što moraju da rade, da me predstave kao nekoga ko nije čovek - rekao je on.

Vučić ističe da posle toga nije važno kakvi su rezultati, ni ako ste Mesi i osvojili ste Mundijal, ako kažete da je on ubio dvoje siročadi, niko više neće reći da je najbolji igrač.

- I kada se deset godina ispostavi da je sve laž, niko neće priznati da je bio najbolji igrač. Napravili su strategiju stvaranja DOS-a 2. Sve su hteli da ujedine. Nemaju kompetencije, nisu stručni, čak i ne govore to. Oni kažu da nemaju program i plan, a kada počnu da pričaju o nečemu, posvađaju se za dva minuta. Ne znaju ni šta im je elementarni stav, a kamoli da vode zemlju. Zamislite bilo koga od njih da priča sa Trampom, Putinom ili Si Đinpingom. Kome ćete vi da objasnite da je Bodiroga obrazovani genije? Kada svi znamo istinu. Kome ćete da pričate o velikim sposobnostima Đokića. A onda idete na nešto drugo, idu da tuku po tome da Vučić nije čovek, nije Srbin, otac mu je neki Albanac. Ja sam mislio da je to toliko glupo i besmisleno, šta da demantujem tu, šta da kažem roditeljima - zapitao je predsednik.

Podseća i da su lagali kada mu je dete umrlo na porođaju, i da se išlo na svaki vid dehumanizacije.

- To bi jedan u milion mogao da izdrži. Dalje, rekli su zvučni top 15. marta. Pogledajte građani Srbije čemu je ta laž služila. Naravno da nije bilo zvučnog topa. Ja sam mislio da ljudi to znaju, kako to deca kažu "vadilica" zbog neuspešnog skupa. Veliki skup, uništavali traktore, ali je poruka bila loša. Obratite dalje pažnju. Dva dana je bilo upotreba zvučnog topa, a onda je rađeno po udžbenicima obojene revolucije. "Vučić je pucao u leđa svom narodu". U tom trenutku, kada prikažete neke koji se razmiču i levo i desno, nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje. Izveštaj ruske službe je bio precizan i perfektno napravljen. Kada kažete da je neko pucao u svoj narod, koga posle toga briga koliko je kilometara puteva i pruga izgrađeno. Koliko je neprospavanih noći da se obezbedi gorivo i struja. Pa sada imate probleme i u Rusiji, koja je velesila. A u Srbiji nijedan dan niko nije osetio nestašice. Ko će posle da glasa za čoveka koji puca u narod, to je vrhovno zlo. On nije čovek, na stranu što nije Srbin, on puca u svoj narod - otkrio je on.

Vučić kaže da je nakon toga izašla priča da je učestvovao u Sarajevo safariju.

- A Valjevo je bila cela priča koja se naslanjala na zvučni top, i laži o nastradalom dečaku. Tada se pojavljuju priče o Sarajevo safariju. Ja kažem da nisam koristio pušku, a onda izlazi AI slika sa puškom. Jedna laž sustiže drugu, a svima je smisao da nisam čovek, niti ljudsko biće, već vrhovno zlo - kazao je predsednik.

Predsednik je rekao da ima i deo njegove krivice u svemu tome što su pojedinci prijemčivi za negativne poruke.

- Nisam bio naivan, ali nisam mogao da sakrijem prezir za one koji ne mogu da prihvate da Srbija napreduje bez njih. Oni to jednostavno ne mogu da prihvate. Ja nemam vremena za njih, za zgubidane, gluposti i ludosti. Morali smo da donosimo zakone, fiskalnu konsolidaciju... Kada to radite, ne mogu da sedim sa onim sat i po, sa ovim sat i po. Kriv sam što nisam to na finiji i pažljiviji način to uradio. Pretpostavljam da bi odnos nekih od njih bio drugačiji. Oni nemaju šta da zamere državi. Sada dolazimo do nadstrešnice. Oni imena stradalih ne znaju, nikada nisu imali empatije. Zabrinule su ih čiope, za koje nikada nisu čuli, a svi su skočili jednog dana. A mi smo ih nahranili! Sećate li se tvita Borka Stefanovića: Onaj koji ne voli životinje, ne voli ni ljude... Pa sa ćerkom sam plakao skoro tri dana kada nam je uginulo kuče. Dakle to je ta dehumanizacija. Kada se pojavi smrt ili ubistvo, ili samoubistvo devojke, Milice Živković, ni minut ćutanja joj nisu dali. A psu u Novom Sadu su davali minut ćutanja, zato što je hitna pomoć žurila i slučajno pregazila psa. Neki ljudi su to gutali i verovali u sopstvene laži - rekao je predsednik.

Autor: D.Bošković