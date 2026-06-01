DOK ONI SEJU MRŽNJU, SRBIJA POBEĐUJE! Vučić najavio istorijski skok standarda i sasekao ucene: Prvi smo u Evropi, a u septembru stiže paket koji će obradovati sve!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno je i detaljno pretresao sve goruće teme u višečasovnom razgovoru – od detalja istorijske posete Kini, preko pritisaka iz regiona i geopolitičkih igara, pa sve do brutalnih napada na Srpsku pravoslavnu crkvu i velikih ekonomskih planova za podizanje životnog standarda građana, tokom svog gostovanja na televiziji Prva.

O istorijskoj poseti Kini

Predsednik je započeo gostovanje govoreći o poseti Kini.

- Naučio sam da radim svaki dan i za mene to ne predstavlja poseban problem. Da taj dan nisam radio, ne znam kako bih ga proveo.

- To je moja obaveza, da dok sam ponosni predsednik Srbije da mogu da obavljam posao u ime i za račun građana Srbije. Za to sam biran i to je sve. Nije nikakvo herojsko delo. Znam ne tako mali broj ljudi koji rade teže poslove, i rade ih svakako ne manje od mene i divim se tim ljudima i verujem da će tek u budućnosti imati priliku da pokažu koliko vrede- rekao je Vučić i odao:

- Išao sam u Narodnu republiku Kinu, uz SAD najmoćniju zemlju sveta i tamo smo bili čudesno dočekani. Poštovanje koje su oni pokazivali, ne zato što tobož vole Aleksandra Vučića, simpatičan sam im, drag, ali oni vole Srbiju i to izaziva kod nas ponos i neku dozu gordosti. U međuvremenu sam pisao nekoliko tekstova i za neke druge medije, ovo je predsednik Tramp primetio. Već pre toga su jedan moj uvodni tekst na Foxu zapazili. To je za našu malu zemlju od ogromnog značaja. Nemojte da smetnete s uma, zemlje se poštuju one koje su nezavisne, koje suvereno donose svoje odluke, koje ubrzano rastu i koje mogu da budu politički činilac. Srbija je... ja nikad nisam zadovoljan. Zameram sebi milion stvari. Nismo radili dovoljno. Ali smo najbrže napredovali. 2015. početkom, posle teških reformi, visokog javnog duga, deficita, smanjenja plata u javnom sektoru, bili na 300 evra prosečne plate, Crna Gora je bila čak 50 odsto iznad nas. Danas smo mi zemlja s najvišim platama u regionu, samo 10 godina kasnije. Uspeli smo mnogo. Promenili smo zemlju. Ali te promene nisu dovoljne, moraju da budu snažnije, jače, odgovornije. Ne promene koje će da nas vraćaju u prošlost, već one koje sami guramo i gde sami razumemo da moramo sebe da popravimo. Ova pozicija Srbije je od izuzetnog značaja - rekao je.

O viznom režimu za Rusiju

- Pozvao sam i Anu Brnabić da vidim jesu oni nešto izglasali. Nema ništa od toga.

O 3 ključna elementa rušenja vlasti u Srbiji

- Govorio sam o tri ključna elementa rušenja vlasti u Srbiji. Svaka vlast se suočava, imate korumpirane, bahate... Tu dozu bahatosti je nemoguće da podnesete i trpite. Ljudi imaju različita viđenja. Želim da dobijem što je više moguće tačnih podataka u Srbiji a ne ličnih utisaka o nekome. Tri su stvari koje su radili. Ne možete da kažete da Srbija nije najbrže napredovala u svojoj istoriji. Nikad nije bilo dobro. Ni u vreme Nemanjića, Brankovića, Karađorđevića, Obrenovića, nikada. Uglavnom smo ovako ili onako sklanjali ljude, od ubijanja, proterivanja, nikada nam nije bilo dobro i nismo poštovali onoga ko u naše ime obavlja dužnost. Ja sam se s tim pomirio još 2013-2014. Radio sam poi 15 sati i pitao se je l moguće da to ljudi ne vide. Naravno da ne vide. Imaju drugačiju sliku u eri socijalnih mreža, fotomontaža, bezbroj laži mogu da urade - rekao je Vučić.

- Ne možete vi da kažete da u Srbiji danas nisu mnogo bolje plate - potom je dodao.

- Više smo puteva izgradili od tada, nego do tada, razlika u godinama je 5 prema 1. Naši ljudi nisu otvoreni za to da vide, izgradili smo više nego što je za 60 godina izgrađeno. Više smo izgradili u poslednjih 12 godina nego oni u 67. Ljudi ništa ne veruju u to, kažu "ne, to je nemoguće da ja živim u najbolje vreme u Srbiji"- doda o je Vučić.

On je rekao da i pored toga što nam nisu nama otvarali klastere i poglavlja, da je Srbija ekonomski najbrže napredovala.

- Danas je stopa javnog duga 43 odsto. Svi u regionu imaju veću stopu javnog duga, Srbija je najmanje zadužena. Uspevamo da gradimo zemlju i da radimo ono što nismo uspevali u decenijama pre nas. Onda kad odem u Kinu i vidim šta oni rade, osetim se loše i "trčim" nazad da uhvatim korak s tim fenomenalnim ljudima - rekao je Vučić i dodao:

- Tri su teme, ponavljam. Jedna je relativizacija rezultata. Oni kažu "nikad nam lošije nije bilo". Nikada vam nisu rekli šta im je to loše. Nemaju šta da vam kažu.

- Drugi je kriminalizacija mene i meni najbližih ljudi. Nisu uspeli, ali im je to "štap" kojim su se služili.

- Treća tačka, pošto im te dve nisu prošle, uspela je treća stvar. To je pravljenje nečoveka od mene, ili dehumanizacija. Kad ste predsednik republike, vi možete da kažete "ovaj broj nije tačan". Mogu da podelim novu vest. Ovo su zemlje Evrope po stopi rasta, Srbija i dalje sa 3,2 prva po stopi rasta - naveo je Vučić.

"Izmisle priču da nisam zapalio sveću, lagali su i oko Ribnikara"

- Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. To su dobre vesti. Ja na to mogu da odgovorim. Ali ne mogu da odgovorim na to "Vučić mrzi ptice". Nemoguće je da odgovorite na to, ma koliko to glupo bilo. Nije njima cilj da kažu "u Srbiji se živi loše", ali ako kažu "Vučić mrzi pse, mačke, ljude", ali zašto? Kažu "Vučić nije zapalio sveće za stradale pod nadstrešnicom". Šta njih briga što sam išao na sve sahrane, ne interesuje ih to, oni izmisle priču da nisam zapalio sveću. Lagali su i oko Ribnikara. Oni kažu "ti nisi čovek"- rekao je Vučić.

O podkastu koji je bio planiran, rekao je:

- Prvi gost je trebalo da mi bude Duško Vujošević. Žao mi je što to sve nije uspelo. Oni su saopštili da smo mi ubijali neke ptiće. Njima je uvek potrebno nešto, smeta im samo kad piše da Srbija pobeđuje. Mi odemo da nahranimo ptice, ne oni. Recite mi kako mislite da ja reagujem? Da izdam saopštenje "poštovani građani Srbije ja sam čovek, volim ptice baš kao vi građani Srbije i nisam lud". Ja to ne mogu da uradim. Nije normalno da to uradite. Onda od vas naprave nečoveka- doda o je Vučić.

- Oni na proteste dolaze našim vozovima, ja sam srećan kad dolaze tim. Jer i oni moraju da priznaju ko je to napravio. Kao što sam srećan kad kažu "idemo na Nacionalni stadion, biće izgrađen", jer oni ništa od toga nisu mogli da izgrade i ne urade ništa. Kad sve to imate u vidu, taj postupak i akcija dehumanizacije, ono što im je najviše uspelo, ništa suštinski, a sva njihova snaga studentskog blokaderskog pokreta, se zasniva na tome da oni koji zbog ove kampanje dehumanizacije kažu "Vučić nije čovek, smenimo ga, otac mu nije otac, majka bila s Albancem". Te gadosti su meni bile smešne - rekao je Vučić.

- Ljudi su besni, kao da ih neko hipnotiše, vidite neke koji bi samo da prete, tuku i viču "ljudi su besni". U međuvremenu je došlo do destabilizacije prilika i promene kursa u zemlji i sad postoji mržnja na drugoj strani. Kad je mržnja prisutna kod naših pristalica u 90 odsto slučajeva to su pristojni ljudi koji znaju da ne smeju da ispoljavaju mržnju javno. Da im ponavljam ja, vi, bilo ko "ljudi su besni", imali biste rat na ulicama za tri dana. Brojne laži. Kako je bilo potpuno moguće da neko ulazi motkama i uništava prostorije SNS. I zapalili su ih, želeći da zapale žive ljude unutra. I sada u Novom Sadu, da nije bilo Kobri, pitanje je...

- Vučić nije čovek, a ako nije čovek, protiv njega je sve dozvoljeno. I to vam je sva politika. Ja imam drugo pitanje, a koja je vaša politika koju ćete da vodite? Kosovo nezavisno? Onda imaju objašjenje koje je nefer, ali donekle racionalno - "nemojte da me pitate ništa, treba da skinemo ovog, to nam je važnije i od napretka privrede i svega drugog".

"Napravio sam jednu grešku u Kini"

- Ja sam sad bio u Kini i napravio sam jednu grešku. Niste to primetili. Rekao sam "70 godina našeg prijateljstva". Ja vidim oni ćute. Još jednom sam rekao, vidim oni ćute. Kinezi su naša braća, odlično čitam svaku njihovu rekaciju, dok mi jedan partijski sekretar nije rekao "ekselencijo, mi vas volimo najviše na svetu, ali ne možemo da prihvatimo da je 70 godina, nećemo nikad negirati ali vi morate da znate da se vaš predsednik 2001. godine odrekao pravnog kontinuinteta SRJ Jugoslavije u odnosu na SFRJ"- dodao je Vučić.

- Rekao sam na jednom sastanku kod Miloševića, bio je tamo i Vojislav i još neki drugi, da se dešava isto kod nas u Srbiji, pa su rekli "e Vučiću ko će da glasa za te izdajnike Svilanovića, Đinđića" a ja sam rekao "grešite". Svako će da čita ono što on želi. Onaj ko će da glumi rodoljuba čitaće za Koštunicu. On odgovara, brecnuo se na nju po pitanju Haškog tribunala "nemojte samo vi da me pitate o tome, ja sam protiv toga..." Kad se to završilo i on i Tadić od prvog do poslednjeg Srbina u kesama su isporučivali u Hag, neke bukvalno preko Drine u kesama. Ljudi ponekad moraju da postave pitanje "kakvu politiku ćemo da vodimo".

- Ja vodim zemlju, ne cirkus. Ne mogu da se kliberim ceo dan. Moj posao nije jednostavan i lak i ne mogu da budem simpatičan. Ali samo razmislite kakva je moja politika po pitanju KiM, a šta je politika Kokanovića, Jove Bakića... Je li politika da uvodite sankcije Rusiji kao što govorite ili nije? Da nas vraćate u socijalističko samoupravljanje, da biste da ukinete privrednike, plenum da nam određuje ekonomiju? To je propast Srbije u nekoliko dana, a kamoli meseci. Samo sagledajte ko su ti ljudi, te rezultate. Pogledao sam nemoštu odbranu danas formalnog rektora - rekao je Vučić.

"27 ili 28 do sada najvažnija vojna vežba na Pasuljanskim livadama"

- Moje obećanje ljudima je, a o tome ću da govorim 27-28... Mi ćemo 28. imati do sada najznačajniju vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama, sve u okviru Vidovdanskih dana. Neću se pomiriti sa tim da nam obrazovanje bude uništeno jer bez toga mi budućnosti nemamo. Želim da vidim oštriju konkurenciju. Ja želim da vidim strane kampuse. Imate profesorku fakulteta u Nišu koja je poslala sina na blokadu, a ne da da Bokoni dođe u Beograd, da bi i njena deca mogla da uče, da plate dvostruko manje, jer baš je briga, njeno dete je na Bokoni. Pogledajte na šta liči Pravni fakultet u Beogradu danas u odnosu na period pre 50 godina. Kakve smo profesore imali, stručnim radovima smo punili sve naučne časopise sveta - rekao je Vučić.

Predsednik je poručio da Srbija poštuje pravo svakog čoveka na sopstveni izbor i uverenja, ali da se svetinje pravoslavne vere moraju uvažavati.

– Verujem u Boga, ali ne smeta mi kad je neko ateista, agnostik, to su građani naše zemlje, svako ima svoje pravo. Ali nemojte da vređate nas koji smo sačekali tu svetinju, to za nas nije predmet, to je za nas svetinja. U pravoslavnoj veri to je svetinja – rekao je Vučić.

"Trpe žeđ i čekaju po 7, 8 sati samo da bi celivali svetinju"

Vučić je izrazio veliki ponos zbog dostojanstva i vere naroda koji u ogromnom broju dolazi sa svih strana.

– Ponosan sam na to. Za nas to nije predmet, već svetinja. Sa svih strana dolaze ljudi da celivaju. Mnogi od njih nemaju ni vodu. Trpe žeđ, čekaju 7,8 i više sati, samo da bi mogli da dodirnu i celivaju svetinju. Možete da im pokažete nešto lepše. Ovi ljudi su pokazali ljubav i poštovanje, sa verom i nadom u drugačiju budućnost – naglasio je predsednik.

Za Hilandar urađeno najviše posle Aleksandra Obrenovića

Predsednik se osvrnuo i na svoj susret sa igumanom jednog od najvažnijih svetogorskih manastira, podsećajući na istorijski nivo podrške koju država pruža srpskoj duhovnoj baštini.

– Kada sam sačekao igumana manastira Vatoped na Svetoj gori, za Hilandar smo uradili mnoge stvari, posle Aleksandra Obrenovića najviše – zaključio je Aleksandar Vučić.

– Porfirije i njegovi saradnici sa Grčkog su prevodili. Iguman mi je rekao "Aleksandre, sve će se promeniti i biti drugačije, biće manje problema za tvoju zemlju, manje pritisaka, imaćete mir, imaćete sve. Pojas Presvete Bogorodice je čudo, on kad dođe u zemlju on pomaže ljudima, toj zemlji, svemu" – rekao je Vučić.

"Ja sam racionalan čovek, ali te reči su usadile još više poštovanja"

Predsednik je priznao da je kao državnik i čovek koji se vodi činjenicama u prvom trenutku bio oprezan, ali da su iskrenost i mudrost duhovnika promenili njegov pogled na ceo događaj.

– To mi je zvučalo pomalo naivno u tom trenutku. Ja sam racionalan čovek, iako religiozan. Ali reči koje je birao, način na koji je govorio usadilo je još više poštovanja u sve to i s posebnim odnosom gledam na to – zaključio je Aleksandar Vučić.

- Kokanović ne zna ništa, jedino je znao da treba da brani Violu fon Kramon, pa sekirama pošao na ljude. To je budućnost Srbije? Da li ste ozbiljni? Za predsednika Srbije ili ministra? Ili Jovo Bakić, da treba da bude neko i nešto u hijerarhiji ove zemlje. Država nije igračka - dodao je Vučić.

O programu za lekove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras, tokom uživog gostovanja na televiziji Prva, donošenje sveobuhvatnog državnog paketa mera koji će doneti ogromne olakšice građanima kada je reč o nabavci i cenama medikamenata.

Predsednik je istakao da je ovaj program usmeren ka zaštiti najosetljivijih grupa stanovništva i osiguravanju stabilnog i pristupačnijeg lečenja.

– Završavamo program predlog oko lekova, posle Tivta ćemo posle 5-6 dana izaći sa programom koji će mnogo da pomogne ljudima oko lekova, cena lekova, to je taj jedan sveobuhvatan paket, ne samo za penzionere već za sve najugroženije ljude u Srbiji. Da napravimo značajan paket bar za lekove koji regulišu pritisak, za srce i pristanak za ljude koji nemaju novac da plate taj lek, da uvek znaju da imaju taj lek. Sa druge strane da znamo da ti lekovi mogu da ih koštaju manje ukoliko ih koriste – najavio je Vučić.

Vučić obilazi udaljena sela na istoku Srbije sa specijalnim ambulantnim kolima

Predsednik je naglasio da će se lično angažovati na terenu kako bi se uverio da medicinska pomoć i neophodna nega stižu do svakog pojedinca u zemlji, bez obzira na to koliko daleko živi od velikih centara.

– Ja ću odmah po povratku iz Tivta da idem u više sela udaljenih na istoku Srbije i da obiđem sa ambulantnim kolima, specijalnim, da razgovaram sa ljudima i da kažem da je to nešto što mora da im bude dostupno. Da moramo da brinemo o svakom čoveku. To će morati da bude akcija svih i to će morati da rade – poručio je predsednik.

Novi paket za snaženje životnog standarda stiže u septembruVučić je otkrio i dugoročnije planove države, najavljujući još jednu veliku ekonomsku i socijalnu podršku za građane u narednim mesecima.

– Kad govorimo o tom paketu, očekujte u septembru mesecu, za tri meseca izaći ćemo sa veoma značajnim paketom za najugroženije, ali ne samo za njih već i deo šire populacije, naći ćemo način kako da dodatno osnažimo životni standard i verujem da će ljudi tim paketom biti zadovoljni – zaključio je Aleksandar Vučić.

Vučić je ukazao je večeras i na ogromna državna ulaganja u zdravstveni sistem, ali je istovremeno otvoreno govorio o propustima iz prošlosti i novoj strategiji koja je usmerena na uređenje lokalnih ambulanti i domova zdravlja u svakoj opštini.

Predsednik je poručio da monumentalni projekti i novi klinički centri gube smisao ukoliko osnovna higijena i uslovi u manjim mestima nisu na najvišem nivou.

– Uspeli smo da obnovimo bolnica više nego ikada. Ulažemo godišnje pet milijardi u zdravstvo. Brinu me druge stvari. Na kraju je sve na ljudima, ne na zidovima. Daćemo mi 56, 66, 76 miliona evra, dali smo za Klinički centar stotine miliona evra. Problem je što nismo uspeli da renoviramo od Loznice, Leskovca, Vranja mnoge bolnice. U redu je da Toplice dobije lepu bolnicu, da ne moraju da idu u Niš, da time pomognemo i Nišu da se orijentiše na druge krajeve. Problem je u tome što nismo ulagali decenijama u najobičnije održavanje, renoviranje – ukazao je Vučić.

"Odete u Šilerovu, naslonite se na zid i ostane trag vaših leđa, jer nije okrečeno"

Vučić je slikovito opisao zatečeno stanje u pojedinim zdravstvenim ustanovama, najavljujući da će ministri Lončar i Mali uskoro izaći sa konkretnim finansijskim paketom za rešavanje ovog problema na lokalnom nivou.

– Odete u Dom zdravlja u Šileru, sednete, naslonite se na stolicu, na zid, ostane trag vaših leđa posle godina korišćenja stolice na zidu, nije okrečeno. Sad sam predložio, verujem da će Lončar i Mali izaći s tim da uložimo mnogo novca, ali po milion i dva u domove zdravlja, da to mogu da vide ljudi u svakoj opštini. A ne da samo to vidimo u velikim gradovima. Sad će u Kragujevac ogromna ulaganja ići, oko sto miliona evra, kao spejs šatl da gradite. Okej je to, sve smo mi to novo napravili, ranije nije postojalo, niti su imali zaposlene ljude, niti su znali kako se vodi država, niti bilo šta – istakao je predsednik.

"Dajte da baka i deka dovedu unuče u čist i uredan prostor"

Kao ključni cilj nove inicijative, predsednik je naveo brigu o običnom čoveku i obezbeđivanje elementarnih, pristojnih uslova u svakom toaletu i čekaonici širom Srbije.

– Ali ne znam kako meni nije palo na pamet ranije, kako će u Rekovcu onaj ko ima ambulantu ako nije čista. Hajde da bude čisto i uredno, da kad baka i deka dovedu unuče, ima visoku temperaturu, fras doživelo, dajte da može da uđe u toalet koji je čist i uredan, da mogu da sede u čistom prostoru. To su za mene bitne stvari – zaključio je Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije oštro je osudio kontinuirane napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, naglašavajući istorijsku i stubnu ulogu koju ova institucija ima za srpski narod, kako u zemlji, tako i u rasejanju.

Vučić je ukazao na to da su udari na svetinje i crkvu zapravo politički motivisani pokušaji slabljenja identiteta naroda.

– Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja, osim našeg patrijarha. Uvek će da bude problem SPC, da izmišljaju novu crkvu. Uvek će na kraju da vode politiku protiv SPC. Ona je važan element u samom biću srpskog naroda i opstanku srpskog naroda. Ona je sačuvala veći deo tradicije i opstanka srpskog naroda. Mi smo se okupljali u celu Čipuljić koje danas pripada federaciji, u crkvenom domu. Tu su se srpska čeljad okupljala. Ta uloga crkve nije mala, naprotiv, velika je. Te uvrede na račun patrijarha, to sve što su radili je toliko užasno da nemam reči – istakao je Vučić.

"Upadali su nam i u Maticu srpsku, to postoji nažalost samo kod Srba"

Vučić se osvrnuo i na skandalozne incidente i pokušaje opstrukcije ključnih kulturnih i naučnih institucija, izražavajući žaljenje zbog nedostatka solidarnosti kada je reč o nacionalnim interesima.

– Upadali su nam i u Maticu srpsku, sprečavali godišnjice, to postoji nažalost samo kod Srba, a kad je potrebno da se kaže something u zaštitu Srba, to ne postoji – upozorio je predsednik.

O sramnim tvrdnjama iz Crne Gore o 1918. godini: To je falsifikat istorije!

Predsednik Srbije je prokomentarisao i opasne istorijske revizije koje dolaze iz zvanične Podgorice, a tiču se događaja iz 1918. godine i proglašenja navodne "nasilne aneksije".

– To bi bio ne samo falsifikat istorije, već bi nam u značajnoj meri pokazali šta o Srbiji i srpskom narodu misli rukovodstvo u Crnoj Gori – zaključio je Aleksandar Vučić.

Vučić je prokomentarisao i ponašanje pojedinih političara iz regiona i njihovu potrebu da napadaju Srbiju na svakom koraku, ističući da iza takvih postupaka često stoje direktni nagovori sa strane i pokušaji da se spreči ekonomski i politički napredak naše zemlje.

Predsednik je objasnio kakve poruke dobijaju oni koji vređaju našu državu, ali i kako on lično odgovara evropskim zvaničnicima na takve geopolitičke opaske.

– Ja samo ne razumem da li je moguće da zbog toga što im neki ambasadori to kažu da će da budu primljeni u Evropu ako što više vređaju Srbiju, da će da budu nagrađeni, da oni to slušaju. Ne razumem, da budem sasvim iskren zašto to rade i zašto imaju potrebu ne samo oni nego i mnogi drugi iz regiona, gde god da se pojavimo – rekao je Vučić.

"Srbija ne sme da bude dominantna sila – to im je jedini cilj"

Vučić je naglasio da Srbija danas vodi suverenu i nezavisnu politiku koja se ne dopada onima koji bi želeli da kontrolišu ceo region, ali da naša zemlja ima jasne i čvrste argumente u razgovorima sa velikim svetskim silama.

– Ja imam odgovor Evropi za to, ja kažem: A u kakvim ste vi odnosima sa Pekingom, Moskvom, Vašingtonom? Jeste vi krivi što niste u najboljim odnosima s njima? Ovo su malo veći igrači od onih koje ste vi pravili samo s jednim ciljem, da Srbija bude zaustavljena i ne bude dominantna sila. Kad takvo pitanje postavite, onda odustanu od te teze – zaključio je Aleksandar Vučić.

Vučić je ukazao i neverovatan nivo licemerja sa kojim se naša zemlja suočava na međunarodnim samitima, gde se od Srbije očekuje da prećuti otimanje sopstvene teritorije, dok se istovremeno suočava sa lažnim optužbama domaćih kritičara.

Predsednik je slikovito opisao kako izgledaju ti susreti i sa kakvim se narativom tamo nastupa.

– Kad se pojavim na nekom skupu oni kažu "mi imamo odlične odnose sa svim susedima, sa Kosovom, Hrvatskom, Albanijom", šta vi očekujete onda od mene da kažem. Ovo sam pomenuo zbog Prištine, ali šta da radite. Oni vam uzmu 14 odsto teritorije, mi to kao i NATO gledamo u budućnost, onda će da nađu velike rodoljube i da kažu nismo to mi, to si ti priznao, ti si kriv što nisi zaratio, ušao tamo. Licemerje je na vrhuncu – poručio je Aleksandar Vučić.

- Uvek su ljudi mislili da veće zemlje mogu da slome takvom vrstom pritiska, onda se iznenade i gledaju da sakriju da sam primio orden u Kini od Si Đinpinga - dodao je Vučić.

Vučić je podsetio da su njegovi kritičari zatvorili rudnik u Boru.

- Zoran Đinđić im je govorio da prave nameštaj od bambusa ili da sade kikiriki. Tako je bilo i sa Železarom. Borski rudnik danas radi - rekao je Vučić.

"Za mene je samo jedna zemlja svetinja"

Predsednik Srbije je naglasio da ima hrabrosti da odgovori i Trampu i Putinu i svima ostalima. Prema njegovim rečima, to ne znači da bi odgovorio na ružan način, ali da bi uvek i u svakoj prilici branio Srbiju.

- Za mene je samo jedna svetinja. Samo jednu zemlju toliko vodim da bih za nju sve uradio - a to je Srbija. I moj posao je da je na svakom mestu i u svakom trenutku branim od svih - rekao je predsednik.

Najavio je da u posetu Srbiji dolazi Antonio Košta, a da odmah posle toga on ide u Tivat.

"Ti ne razumeš, gotov si!"

Vučić je izneo dramatične detalje o pretnjama i upozorenjima sa kojima se suočavao tokom karijere, a koje su se ticale organizovanja buntova i takozvanih obojenih revolucija.

Predsednik je otkrio kako je izgledao trenutak kada mu je jedna od najbližih saradnica prenela jezive informacije.

– Pitajte to moje savetnike i najbliže saradnike, ali u jednom trenutku jedna od njih je ušla u moju kancelaciju i rekla: "Ti ne razumeš, ti si gotov! Unakaziće te, držaće te u zatvoru ceo život". Iz najbolje namere mi je to rekla, upozorila me je – ispričao je Vučić.

Iako nije otkrio tačno ime osobe koja mu je uputila ove reči, predsednik je potvrdio da je reč o ženi iz njegovog neposrednog okruženja.

– Moja savetnica mi je to rekla. Nacrtali su mi da mi prisluškuju razgovore sa mojim bratom – dodao je predsednik.

"Najviši evropski zvaničnik mi je tražio da dam Šabac opoziciji"Vučić se potom osvrnuo na direktne pritiske koje je trpeo od strane inostranih moćnika, koji su od njega zahtevali političke ustupke na lokalnom nivou i prekrajanje izborne volje građana.

– Nisu mi govorili da im dam Beograd, ali Šabac jesu. "Daj im da malo vladaju tamo". Govorim vam istinu i mogu da idem i na poligraf. Govorio mi je jedan od najviših evropskih zvaničnika: "Daj im Šabac, šta te briga?!" – ukazao je predsednik.

"Reket nikome u svetu ne plaćam!"Na kraju, Vučić je poslao oštru i odlučnu poruku da nikada neće pristati na ucenjivačke metode, bez obzira sa koje strane sveta one dolazile.

– Šta je trebalo da uradim? Da varam, kradem?! Nikad! Kao što nikad ne plaćam ni reket. Nikome u svetu ga ne plaćam i ne plašim se da svima kažem istinu u lice – zaključio je Aleksandar Vučić.

Autor: D.S.