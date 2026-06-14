MODI ZAHVALIO VUČIĆU: 'Indija duboko ceni prijateljstvo sa Srbijom'

Premijer Indije Narendra Modi zahvalio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na čestitkama koje mu je uputio povodom stupanja na novi mandat, poručivši da Indija visoko ceni prijateljstvo sa Srbijom i da očekuje dalji razvoj partnerstva dve zemlje.

Modi je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da se sa posebnom pažnjom seća nedavne posete Vučića Indiji i razgovora koje su tom prilikom vodili.

"Hvala vam, predsedniče Vučiću, na toplim i srdačnim željama", napisao je Modi.

On je dodao da se rado seća Vučićeve posete Indiji i, kako je naveo, produktivnih razgovora koji su tom prilikom vođeni.

Thank you President Vučić for your warm and heartfelt wishes.



I fondly recall your recent visit to India and our productive discussions. India deeply values its friendship with Serbia and I look forward to working together to further strengthen our partnership in the years… https://t.co/dVZnPPrFc6 — Narendra Modi (@narendramodi) 14. јун 2026.

"Indija duboko ceni svoje prijateljstvo sa Srbijom i radujem se zajedničkom radu na daljem jačanju našeg partnerstva u godinama koje dolaze", poručio je indijski premijer.

Modijeva poruka usledila je kao odgovor na čestitku predsednika Srbije, koji je indijskom premijeru poželeo uspeh povodom nastavka mandata na čelu vlade te zemlje.

Autor: D.Bošković