Modi: Veštačka inteligencija je transformativna moć Indije

Premijer Indije Narendra Modi poručio je na Samitu o uticaju veštačke inteligencije Indije 2026 u Nju Delhiju da ta tehnologija predstavlja transformativnu snagu koja mora da bude usmerena ka inkluziji i odgovornosti.

"Veštačka inteligencija je transformativna moć. Ako je bez smera, postaje poremećaj. Ako se pronađe pravi smer, to postaje rešenje. Kako pretvoriti veštačku inteligenciju iz mašinski u ljudsko-centričnu, kako je učiniti osetljivom i odgovornom, to je osnovni cilj ovog Globalnog samita o uticaju veštačke inteligencije. Tema ovog samita jasno odražava perspektivu iz koje Indija gleda na veštačku inteligenciju. Blagostanje svih, sreća svih. Ovo je naš standard", rekao je Modi, obraćajući se učesnicima, preneo je Tajms of Indija.

On je istakao da Indija ubrzano razvija i prilagođava nove tehnologije, ocenivši da je ta zemlja "centar najvećeg svetskog tehnološkog bazena" i da je održavanje samita na globalnom jugu razlog za ponos.

On je naglasio da veštačka inteligencija višestruko povećava ljudske sposobnosti, ali da je njen razvoj danas brži i obuhvatniji nego ikada ranije.

"Veštačka inteligencija čini mašine inteligentnim, ali više od toga, ona višestruko povećava ljudske sposobnosti. Postoji samo jedna razlika: ovaj put brzina je neviđena, a razmere su takođe neočekivane. Ranije je uticaj tehnologije bio vidljiv tek nakon decenija. Danas je put od mašinskog učenja do učećih mašina brži, dublji i širi nego ikad", rekao je Modi.

Indijski premijer je upozorio da ključ nije u tome šta veštačka inteligencija može da uradi u budućnosti, već kako se koristi danas, povukavši paralelu sa nuklearnom energijom kao primerom tehnologije sa dvostrukim potencijalom.

On je istakao potrebu da veštačka inteligencija bude demokratizovana kako ljudi ne bi postali "puka sirovina", već da ona postane sredstvo osnaživanja, posebno za zemlje globalnog juga.

Samit u Nju Delhiju je okupio predstavnike više od 45 država, među kojima su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, francuski predsednik Emanuel Makron, brazilski lider Luiz Inacio Lula da Silva i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, kao i delegaciju Sjedinjenih Američkih Država i čelnike vodećih tehnoloških kompanija.

Skup je posvećen razmatranju budućnosti veštačke inteligencije kroz prizmu inkluzije, odgovornosti i merljivog uticaja, uz ambiciju Indije da utiče na oblikovanje globalnih normi u toj oblasti.

