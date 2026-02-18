Modi: Uveren sam da će veze Srbije i Indije dobiti još veći zamah u budućnosti

Premijer Indije Narendra Modi izjavio je da se danas na marginama Samita o uticaju veštačke inteligencije u Delhiju sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je razgovarao o produbljivanju bilateralne saradnje u više oblasti izrazio uverenje da će bilateralni odnosi u narednom periodu biti dodatno unapređeni.

"Sastao sam se sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na marginama Samita o uticaju veštačke inteligencije u Delhiju. Razgovarali smo o načinima za produbljivanje saradnje u oblastima kao što su odbrana, proizvodnja, digitalna javna infrastruktura (DPI), đubriva i infrastruktura", naveo je Modi u objavi na srpskom na društvenoj mreži Iks.

Takođe, on je se osvrnuo i na dugogodišnju tesnu saradnju dve zemlje i izrazio uverenje da će bilateralni odnosi u narednom periodu biti dodatno unapređeni.

"Indija i Srbija godinama tesno sarađuju i uveren sam da će naše veze dobiti još veći zamah u budućnosti" naglasio je je Modi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju, u njegovoj rezidenciji.

Vučić je nakon sastanka izjavio da se otvaraju mogućnosti za dolazak srpskih kompanija u Indiju, kao i za ulaganja indijskih kompanija u Srbiju i naveo da se nada da će indijski premijer Narendra Modi uskoro posetiti Srbiju.

Istovremeno, Vučić je naveo i da postoji mnogo oblasti u kojima ima mogućnosti za ubrzanje saradnje između Srbije i Indije i istakao da bi bilo dobro da Srbija uspe da proizvede velike količine đubriva za izvoz jer je Indija, posle Kine, najveći potrošač đubriva.

pročitajte još VUČIĆEV TEKST IZAZVAO VELIKU PAŽNJU U INDIJI: Jednom sitnicom smo napravili veliku stvar za Srbiju

Autor: Marija Radić