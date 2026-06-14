'Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo slobodu': Snažna poruka Milice Đurđević Stamenkovski sa obeležavanja godišnjice bitke (FOTO)

„Za ovu zemlju vredi živeti. Za ovu zemlju se vredi boriti. Za ovu zemlju vredi uporno istrajavati, da je gradimo, da je obnavljamo i da je podižemo“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog Odbora za njegovane tradicija oslobodilačkih ratova Srbije na obeležavanju 27. godišnjice Bitke na Košarama.

Ona je istakla da je Bitka na Košarama pokazala da ljubav prema otadžbini ne poznaje razlike u veri, nacionalnosti ili poreklu, podsetivši na reči Tibora Cerne: „Za ovu zemlju vredi poginuti“, kao jednu od najsnažnijih poruka koje su obeležile tu bitku.

Ministarka je poručila da Srbija mora da bude složna i da ne sme dozvoliti podele, naglasivši da je sećanje na Košare temelj nacionalnog dostojanstva i poštovanja prema svima koji su dali život za slobodu otadžbine.

„Ako zaboravimo Košare, zaboravili smo slobodu. Ako zaboravimo njihov podvig, zaboravili smo i sebe“, istakla je ministarka.

Ona je naglasila da nove generacije pokazuju sve veće interesovanje za istinu o Košarama i da je to garancija da žrtva junaka nikada neće biti zaboravljena.

Govoreći o značaju Bitke na Košarama, ministarka je ocenila da su njeni učesnici ostavili jednu od najvećih lekcija patriotizma, ne samo srpskom narodu, već svima koji veruju u pravo jedne države da brani svoju slobodu i svoje granice.

„Junaci sa Košara su najlepša patriotska lekcija za sve generacije. Oni su pokazali da mala grupa hrabrih ljudi može da odbrani čitavu državu i njene granice“, poručila je ministarka.

Obraćanje je završila rečima zahvalnosti svim borcima i porodicama poginulih, poručivši da Srbija nikada neće zaboraviti njihovu žrtvu.

„Slava im. Hvala im. Živela Srbija i živelo sećanje na junake sa Košara“, zaključila je ministarka.

Vence na spomenik herojima sa Košara položili su i izaslanik predsednika Republike Srbije, savetnik predsednika Republike Srbije Milorad Veljović, ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je venac položio u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici boračkih i veteranskih udruženja, udruženja za negovanje tradicija, kao i članovi porodica poginulih boraca sa Košara.

Autor: D.Bošković