NA KOŠARAMA I PAŠTRIKU ISPISALA SE ISTORIJA NOVOG KOSOVSKOG BOJA: Snažna poruka ministarke Stamenkovski na obeležavanju 27. godišnjice slavne bitke

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je juče u Leskovcu obeležavanju 27. godišnjice bitke na Paštriku.

- Kada su branili da država slavi Paštrik, vi ste čuvali uspomenu na Paštrik, i dočekali ste ovaj dan. Na Košarama i Paštriku ispisala se istorija novog Kosovskog boja. Potvrdilo se Lazarevo opredeljenje, i naša čvrsta vera, Kosovski zavet. Šest vekova i deset godina nije predstavljalo vremensku distancu koja je mogla da obriše Kosovski zavet iz duše srpskog naroda.

I evo, 27 godina kasnije, prvi put kao država obeležavamo Bitku na Paštriku. Prvi put smo ovde sa počasnim gardama, sa strojevima, sa podignutim zastavama.

Prvi put smo ovde da se kao država poklonimo onima koji su nam tu državu i sačuvali i odbranili. Bitka za Metohiju nije izgubljena. Bitka za Prizren nije izgubljena. Bitka na Paštriku nije nikakav poraz, nego i vojnička i moralna pobeda. Vi ste tada svoju državu odbranili, i vi ste tada naše granice potvrdili.

I ako danas neko ne zna gde su srpske granice, neka pita vojnike sa Košara i Paštrika. Da bismo se odužili herojima, i Paštrika i svih stratišta moramo da podignemo vojsku. Srbija vraća redovno služenje vojnog roka. Srbija ulaže u svoju artiljeriju, u svoje bezbednosne snage.

Srbija želi da se svi ponovo ponosimo vojničkom tradicijom srpskog naroda. Ne zato što želimo ratove, već baš zato što želimo mir. I znam da vam nije lako kada gledate šta zločinački režim Aljbina Kurtija čini nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. I znam da se mnogo puta zapitate je li vredela ta odbrana otadžbine kada se danas sve ovo dešava.

Ali sa ovog mesta želim da kažem, ohrabreni time što se Srbija podigla i ekonomski, i vojno i bezbednosno, ne zaboravite jednu pouku. Najveća je noćna mora pred svitanje. Mrak je uvek najgušći pred zoru, kad-tad u Prizrenu - rekla je ministarka na kraju obraćanja.

