AKTUELNO

Društvo

HEROJSTVOM NAŠIH VOJNIKA SAČUVANA SRBIJA! Ministarka Stamenkovski u Leskovcu na obeležavanju 27. godina od bitke na Paštriku (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen instagram ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Leskovcu obeležavanju 27. godišnjice bitke na Paštriku.

- Na Paštriku su srpski heroji ispisali istoriju našeg naroda i ucrtali granice naše države. Nijedno ni drugo niko ne može da nam oduzme. Bila je to bitka u kojoj su goreli i zemlja i nebo, ali je herojstvom naših vojnika sačuvana Srbija. Znali su da nazad nema, jer je iza njih bila otadžbina - istakla je ona.

Ministarka dodaje da danas Srbija pamti svoje heroje, vraća redovno služenje vojnog roka i nastavlja da jača vojsku, ne zato što želi ratove, već zato što želi mir, slobodu i sigurnost.

- Slava junacima sa Paštrika.

Autor: Jovana Nerić

#Leskovac

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Paštrik

#bitka

POVEZANE VESTI

Politika

SRETENJE JE SUSRET ČOVEKA SA BOGOM I SRBINA SA SLOBODOM: Ministarka Stamenkovski u Orašcu na obeležavanju Dana državnosti

Politika

ORI SE 'TAMO DALEKO' NA KAJMAKČALANU, SCENA OD KOJE ĆETE SE NAJEŽITI: Godišnjica trijumfa srpske armije, ministarka Đurđević objavila snimak (VIDEO)

Politika

MINISTARKA STAMENKOVSKI POSLE SEDNICE VLADE: U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu

Politika

BILO JE MNOGO SKUPOVA, ALI OVAJ JE POSEBAN! Ministarka Đurđević Stamenkovski u Areni: Neverovatna energija! Srbija je naša porodica, naša tvrđava, nep

Politika

'DOK POSTOJIMO, NEĆEMO DOZVOLITI DA SE PONOVI' Ministarka Stamenkovski u Sremskim Karlovcima na obeležavanju Dana sećanja na stradale i prognane u 'Ol

Politika

OVDE JE SVAKI KAMEN SRBIJA: Ministarka Stamenkovski u Sremskoj Mitrovici poručila - nećemo dopustiti da pobede oni koji viču 'Srijem Hrvatskoj' (VIDEO