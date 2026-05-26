HEROJSTVOM NAŠIH VOJNIKA SAČUVANA SRBIJA! Ministarka Stamenkovski u Leskovcu na obeležavanju 27. godina od bitke na Paštriku (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Leskovcu obeležavanju 27. godišnjice bitke na Paštriku.

- Na Paštriku su srpski heroji ispisali istoriju našeg naroda i ucrtali granice naše države. Nijedno ni drugo niko ne može da nam oduzme. Bila je to bitka u kojoj su goreli i zemlja i nebo, ali je herojstvom naših vojnika sačuvana Srbija. Znali su da nazad nema, jer je iza njih bila otadžbina - istakla je ona.

Ministarka dodaje da danas Srbija pamti svoje heroje, vraća redovno služenje vojnog roka i nastavlja da jača vojsku, ne zato što želi ratove, već zato što želi mir, slobodu i sigurnost.

- Slava junacima sa Paštrika.

Autor: Jovana Nerić