'ŠOVINISTIČKA I ANTISRPSKA POLITIKA KURTIJA' Kancelarija za KiM osudila novo sramno hapšenje našeg naroda u Štrpcu i Gnjilanama

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da tzv. kosovska policija Aljbina Kurtija jutrošnjim hapšenjem više Srba sa prostora Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom.

- Njegove policijske falange upale su rano jutros, oko pet časova u kuće poštenih srpskih domaćina, i pred njihovim porodicama, uz primenu sile, privele više Srba - ističe se u saopštenju Kancelarije.

Kako je navedeno, u selu Poneš, u opštini Gnjilane priveden je Stanko S. radnik Pošte Srbije, koji je tu dužnost obavljao i tokom sukoba, dok je policijska akcija sprovedena i u selima Berevce, Gotovuša, Sevce, Pečinoće i Viča u opštini Štrpce, gde su takođe privedeni Srbi.

Naglašava se da je reč o ljudima koji godinama žive na prostoru Kosova i Metohije i nisu napuštali svoj kućni prag, jer nisu imali od čega da se kriju niti da beže.

- Ovde je na delu sistematsko političko i institucionalno nasilje Prištine na čelu sa Kurtijem kojem je jedini cilj proterati i pohapsiti Srbe, a kao paravan za svoju šovinističku i antisrpsku politiku koristi optužbe za navodni ratni zločin - ukazuje se u saopštenju Kancelarije.

Ističe se da tzv. kosovska policija i tzv. tužilaštvo su ništa drugo do bič u rukama Aljbina Kurtija, koji se i ovim institucionalnim nasiljem posebno sveti Srbima nakon održanih izbora i jasno izraženog jedinstva i sloge u srpskom narodu, koje Kurti ne može da slomi.



Tzv. Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je ranije danas da je pet osoba uhapšeno u akciji tzv. kosovske policije sprovedenoj u saradnji sa specijalnim tužilaštvom, u okviru istrage u predmetu „Račak II“, koji se odnosi na sumnje na izvršenje navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.

Autor: D.Bošković