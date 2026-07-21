KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU: Rušenje srpskih vikendica na Gazivodama brutalna demonstracija sile i bezakonja

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, sproveden bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno sa ciljem odmazde nad Srbima.

Rušenje bez sudskih rešenja i po političkom ključu

Iz Kancelarije navode da je reč o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koje gaze sopstvene propise kada je potrebno udariti na srpski narod, predstavljajući eskalatorni potez za destabilizaciju severa Kosova i Metohije.

Obaveštenja umesto odluka: Vlasnici vikendica su o rušenju imovine, koju su sticali godinama, saznali iz obaveštenja zakačenog na objekte, a sudska rešenja nisu dobili uprkos današnjim zahtevima.

Izostanak dozvola: Opština Zubin Potok nije dala dozvolu za rušenje, dok su vlasnici nudili kompromise, a pravni zastupnik oštećenih Srba podneo tužbe za zaštitu prava.

Akcija u Čečevu: Kompanija Ibar - Lepenac počela je rušenje oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode, nakon isteka roka od 15 dana za iseljavanje stvari, dok iz ove kompanije iz Prištine tvrde da su objekti sagrađeni na njihovim parcelama.

Apel međunarodnim predstavnicima

U saopštenju se ističe da je Priština pokazala antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom, zbog čega međunarodni predstavnici moraju hitno da se uključe i stanu na kraj gaženju propisa i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Autor: D.S.