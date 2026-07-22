Kancelarija za Evropsku uniju: Hitno obustaviti rušenje kuća Srba na Gazivodama i iseljenja

Kancelarija Evropske unije u Prištini reagovala je povodom rušenja vikendica u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode i pozvala na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, pravom svojine i ljudskim pravima.

Iz Kancelarije EU naveli su na Fejsbuku da bi vlasti u Prištini bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama kako bi razmotrile zakonita rešenja.

– EU na Kosovu žali zbog jučerašnjeg rušenja kuća na jezeru Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, roku predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac o napuštanju i raščišćavanju zemljišta. EU je zabrinuta zbog nedostatka poštovanja pravne procedure u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine – ističe se u saopštenju.

Takođe se naglašava da policija u ovakvim operacijama mora ostati strogo u okviru svog zakonskog mandata, zasnovana na jasnim zahtevima ili odlukama nadležnih organa i propisno dokumentovana. Iz EU poručuju da nepovratne mere izvršenja u kontekstu postupaka koji su u toku i spornih imovinskih zahteva izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava, te da očekuju da vlasti hitno i transparentno odgovore na ove zabrinutosti i obezbede da se slične radnje ne ponove.

Kompanija „Ibar-Lepenac” iz Prištine počela je juče sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog Potoka, tvrdeći da su objekti izgrađeni na parcelama u vlasništvu kompanije. U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima da isprazne svoje stvari, dok su vlasnici kuća u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine.

Autor: D.S.