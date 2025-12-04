AKTUELNO

Federika Mogerini podnela ostavku: Afera potresa Evropsku uniju!

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Bivša visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini podnela je ostavku na mesto rektorke Koledža Evrope, nakon što je osumnjičena u istrazi o prevari koja uključuje Koledž Evrope i Službu za spoljne poslove EU.

Federika Mogerini, bivša visoka predstavnica EU, saopštila je da napušta funkciju rektorke Koledža Evrope. Odluka je doneta nakon što je njeno ime povezano sa istragom o prevari u kojoj su umešani Koledž Evrope i Služba za spoljne poslove EU.

„U skladu sa najvišim standardima strogoće i pravičnosti sa kojima sam uvek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mesto rektorke.“ – navela je Mogerini u saopštenju nakon sastanka Izvršnog odbora Koledža.

Njena izjava usledila je samo dan nakon što je visoki zvaničnik EU Stefano Sanino, koji je takođe osumnjičen u istoj istrazi, najavio da će krajem decembra otići u penziju. Sanino je direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Zaliv.

Ova ostavka dodatno je uzdrmala evropske institucije, jer se radi o jednom od najviših akademskih i političkih položaja povezanih sa EU. Istraga je u toku, a očekuje se da narednih dana budu poznati novi detalji.

