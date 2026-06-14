OGLASILA SE SRPSKA LISTA NAKON NOVOG HAPŠENJA SRBA NA KiM: Neosnovana privođenja su institucionalno nasilje i nastavak progona našeg naroda

Srpska lista (SL) oglasila se nakon poslednjih hapšenja Srba na KiM i upada Kurtijevih specijalaca i navela da neosnovana hapšenja Srba imaju za cilj stvaranje atmosfere straha, nesigurnosti i dodatnog pritiska na srpski narod koji je ostao da živi na svojim vekovnim ognjištima na Kosovu i Metohiji.

U saopštenju Srpske liste se navodi da posebno zabrinjava činjenica da se godinama bez validnih dokaza privode i optužuju ljudi koji su čitav posleratni period proveli na Kosovu i Metohiji, tu gradili svoje domove, podizali porodice i živeli pred očima svih.

Dodaje se da se postavlja logično pitanje da li zaista neko veruje da bi osoba koja je počinila bilo kakav zločin ostala da živi na istom mestu, gradi porodicu i više od dve decenije bude dostupna svim institucijama.

- Hapšenje i krivično gonjenje nevinih ljudi nije pravda. Takvi postupci neće doneti mir niti će zadovoljiti porodice stradalih. Naprotiv, zloupotrebom pravosuđa i selektivnim pristupom pravdi samo se produbljuju nepoverenje i međunacionalne tenzije - naglašava Srpska lista.

Ukazuje se da je reč o čistom institucionalnom nasilju i politički motivisanom pritisku na srpski narod.

- Priština je godinama kroz ovakve postupke pokušala da izgradi opasan narativ po kojem svaki Srbin koji je 1999. godine bio punoletan može biti bez ikakvog osnova optužen za najteža krivična dela. Takav pristup nije zasnovan na pravu i dokazima, već na kolektivnoj stigmatizaciji čitavog jednog naroda - navedeno je u saopštenju.

Ističe se da dodatno zabrinjava ćutanje međunarodnih predstavnika koji već dugo vremena ostaju nemi na progon Srba i da Srpska lista od onih koji su dužni da štite ljudska prava, vladavinu prava i jednake standarde za sve građane očekuje da konačno reaguju i jasno osude ovakve postupke koji ozbiljno ugrožavaju bezbednost i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Srpska lista će nastaviti da pruža svu pravnu i institucionalnu pomoć nepravedno optuženim sunarodnicima i zahteva da se prestane sa praksom neosnovanih hapšenja kojima se Srbi tretiraju kao unapred krivi samo zato što su Srbi - navedeno je u saopštenju.

Ranije danas tzv. Specijalno tužilaštvo u Prištini saopštilo je da je pet osoba uhapšeno u akciji tzv. kosovske policije sprovedenoj u saradnji sa specijalnim tužilaštvom, u okviru istrage u predmetu "Račak II“, koji se odnosi na sumnje na izvršenje navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva u januaru 1999. godine.

Autor: Pink.rs