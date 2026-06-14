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'Za 20 evra pevaju i rodoljubive pesme' Debakl ProGlasa u Štutgartu, dijaspora rekla svoje

Izvor: Pink.rs/alo.rs, Foto: Printscreen/proglas.co.rs ||

Kada je reč o turneji blokaderskog Proglasa po Nemačkoj, gde se trude da na svoju stranu pridobiju dijasporu, stvari ne idu kako su zamislili pa je i u Štutgartu posećenost bila slaba.

Deo onih koji su došli na tribinu u Minhenu nije ni znao da dolazi da sluša političke govore, već su mislili da prisustvuju kulturnom događaju ili da je reč o pozorišnoj predstavi.

I tribina u Štutgartu održana je pred polupraznom salom.

Organizatori su očigledno očekivali više ljudi ali osim prvih redova centralnog dela sale, u gornjem delu i bočnim stranama sedišta su ostala potpuno prazna.

Inače, Štutgart je jedan od nemačkih gradova u kojem živi značajan broj naših državljana - nekoliko desetina hiljada.

Međutim, ljude jednostavno nije zanimao ovaj igrokaz, ili prosto nisu želeli da plate 20 evra.

Šteta, jer prisustvovali bi izvedbi "Tamo daleko" od strane ProGlasovaca, a jedan od komentara na mrežama glasi:

"Vidi ti zloglas šta je znao. Za 20 evra pevaju i rodoljubive pesme. Peva i Biljana Lukić teška srca. Janketić ipak nije mogao, previše je za njega. Pevaj dijasporo, ne košta puno, a njima znači svaki euro."

Na debakl ProGlasa u Nemačkoj osvrnuo se i predsednik Vučić:

-Problem je u onome što sam sinoć čuo, u praznoj dvorani u Štutgartu. A to je da Vučić neće da ode sam. A znaju da lažu, ja sam priznavao da gubim i na 1 ili 2 odsto razlike. U pola deset uveče sam čestitao Nenadu Bogdanoviću. I mogao sam da tražim ponavljanja, ali nisam. Meni je najveći problem što sam video da niko od njih nema nikakvu empatiju, i došao je jedan od važnih ljudi sa te tribine, u studio jedne Šolakove televizije.I nije on došao da se izvini, zaključak pokazuje kakvi su to ljudi. Kaže: "Najgore od svega je što moramo da pričamo o tome, a ne o uspešnoj tribini" - rekao je predsednik.

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Autor: Pink.rs

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