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Kesić prvo ismevao incident na tribini ProGlasa, pa priznao da je napadač učinio MEDVEĐU USLUGU organizatorima

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajković ||

Zoran Kesić je u jutarnjem programu televizije N1 govorio o čoveku koji je odgovoran za incident na tribini 'Proglasa'.

"Sve sam se raspitao. Sve znam. Čovek nije obezbeđenje. Čovek je platio kartu i bio je tu kao jedan od publike", rekao je Kesić.

Zatim je ponudio verziju po kojoj mu je prvo delovalo da je i taj čovek možda bio organizovan od strane SNS-a kako bi izazvao incident.

"Meni je prvo, delovalo da je i taj čovek, koji je njega čupao, da je organizovan od strane SNS-a da izazove taj incident, da se to slika i da dopisnici Informera odmah ovog intervjuišu, da se napravi ovo što se napravilo", naveo je Kesić.

Ali je odmah zatim ostavio mogućnost da to ipak nije tačno.

"Ali moguće da nije. Moguće da je čovek samo bio nervozan, što osuđujem. Osuđujem i njegov akt, i napravio je medveđu uslugu i sebi, jer će da odgovara zbog toga što je uradio, i treba da odgovara", kazao je Kesić.

Tako je u istom nastupu prešao put od tvrdnje da sve zna, preko insinuacije da je vlast organizovala incident, do priznanja da je moguće da je napadač bio samo nervozni simpatizer iz publike. Takav redosled nije razjasnio događaj, već je dodatno pokazao koliko se odgovornost prebacuje i razvodnjava.

Kesić je na kraju ocenio da je napadač napravio medveđu uslugu i njemu i organizatorima, jer se sada, kako je rekao, umesto o divnoj priredbi govori o incidentu.

"Em je napravio medveđu uslugu nama, što ja sad umesto o divnoj, divnoj priredbi treba da pričam o tome", rekao je Kesić.

Upravo ta rečenica najbolje pokazuje problem njegovog nastupa: težište nije stavljeno na čoveka koji je napadnut, već na štetu koju je incident napravio organizatorima i učesnicima skupa. Prvo podsmeh, zatim izvinjenje, pa prebacivanje sumnje na vlast i na kraju priznanje da je napadač možda bio neko iz publike, sve to čini nastup u kojem se napad više brani, ublažava i objašnjava nego što se nedvosmisleno osuđuje.

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