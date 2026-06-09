BLOKADERSKA POSTMODERNA: Tukli novinara zbog pitanja, pokazali da je suština njihovog programa NASILJE (VIDEO)

Javnost je zatečena time što je novinar u Frankfurtu na tribini blokaderskog Proglasa zbog pitanja kakav im je program dobio batine i potom grubo izbačen napolje.

Pravo pitanje je čemu iznenađenost? Blokaderi su na delu pokazali šta je suština njihovog programa- nasilje.

Da nema mesta čuđenju, govori i činjenica da je na tribini učestvovao i osuđeni nasilnik Dragan Bjelogrlić koji je u Nišu pretukao čuvenog reditelja Gagu Antonijevića.

Na kraju zar nismo svedoci osmanestomesečnog blokaderskog nasilja na ulicama.

Autor: Pink.rs