BLOKADERSKA POSTMODERNA: Tukli novinara zbog pitanja, pokazali da je suština njihovog programa NASILJE (VIDEO)

Javnost je zatečena time što je novinar u Frankfurtu na tribini blokaderskog Proglasa zbog pitanja kakav im je program dobio batine i potom grubo izbačen napolje.
Pravo pitanje je čemu iznenađenost? Blokaderi su na delu pokazali šta je suština njihovog programa- nasilje.
Da nema mesta čuđenju, govori i činjenica da je na tribini učestvovao i osuđeni nasilnik Dragan Bjelogrlić koji je u Nišu pretukao čuvenog reditelja Gagu Antonijevića.
09. јун 2026.
Na kraju zar nismo svedoci osmanestomesečnog blokaderskog nasilja na ulicama.
Autor: Pink.rs