Vučević: Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire

Predsednik Srpske naredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je večeras na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 27. godišnjice Bitke na Košarama u Narodnom pozorištu u Beogradu, da otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to, kako je rekao, nikada ne umire.

"Vratio bih vas za trenutak u daleku 1915. godinu, kada je prilikom povlačenja srpske vojske, jedan veliki čovek, skrhan bolom zbog gubitka sina jedinca, samo koji mesec pre toga, izgovorio: Ne opraštamo se mi sa pokojnikom. Mi se opraštamo sa onim koji će živeti, koji mora živeti, i koji će ponovo čekati da mu se u zagrljaj vratimo. Otadžbina nije predmet. Ona nije ograničena. Otadžbina je misao i vera. A misao i vera ne umiru. Zbogom, krvava otadžbino naša. Ovaj govor održao je veliki Branislav Nušić, koji se nikada nije podrugivao, nije potcenjivao, nije ponižavao svoju otadžbinu", rekao je Vučević.

Vučević je rekao da moramo da stvorimo snažnu, pomirenu i prosvećenu Srbiju i da tim vrednostima treba da se uče i buduće generacije.

"Neka živi večna Srbija. Neka Gospod upokoji duše junaka sa Košara", dodao je predsednik SNS.

Kako je rekao, pojedini Srbiju nazivaju "najgorim pogrdnim imenima", i jasno je šta se od tih ljudi može očekivati.

"Jasno je koliko su ti i takvi spremni da učine za Srbiju. Neki u svim njenim lepotama i svetostima vide fetišizam i primitivizam. Autošovinistički pogled samodestrukcije, mržnje i prezira i uverenja da smo krivi uvek, i za sve, i da je ovde, u Srbiji, najgore", naveo je Vučević.

Na današnji dan pre 27 godina, 14. juna 1999. godine završena je bitka na Košarama, na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je jedna od najtežih bitaka u novijoj istoriji srpske vojske.

Bitka na Košarama vođena je između Vojske SR Jugoslavije, sa jedne, i terorističke tzv. OVK, potpomognute vojskom Albanije i avijacijom NATO, sa druge strane, a trajala je 67 dana i odnela živote 108 pripadnika Vojske SRJ.

Bitka na Košarama postala je simbol herojstva i požrtvovanja Vojske SRJ, koja je branila državnu teritoriju u borbi sa višestruko nadmoćnijim neprijateljem.

Bitka je počela 9. aprila 1999. godine jakim napadom sa teritorije Albanije.

Autor: Pink.rs