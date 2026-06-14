Dačić: Saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije.

''Saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore predstavlja vrhunac licemerja i uvreda na račun Srbije. Ovakva saopštenja su u međunarodnim odnosima veoma retka, daju se kad su odnosi između država u teškoj krizi, maltene pred rat. Čak su i Trampova saopštenja protiv Irana blaža nego saopštenje crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova. Zato što se od Srbije želi napraviti neprijatelj, a Crna Gora nema većeg prijatelja od Srbije'', naveo je Dačić reagujući na optužbe crnogorskog ministarstva na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i države Srbije.

U toj zemlji živi veliki broj Srba, naveo je Dačić, dodajući da je ''normalno je da joj želimo sve najbolje''.

''U Srbiji živi na stotine hiljada ljudi poreklom iz Crne Gore, i nikada niko zbog toga nije imao problema, čime se ponosimo. Čak su i predsednici države i premijeri bili poreklom iz Crne Gore. Decenijama već postoji u Crnoj Gori neprijateljski narativ prema Srbiji. Čime je to Srbija zaslužila, šta je Srbija uradila protiv Crne Gore? Kome je u interesu neprijateljstvo između Srbije i Crne Gore? Srpskom i crnogorskom narodu sigurno nije. Nije Srbija priznala otcepljenje dela crnogorske države, optuživala Crnu Goru za genocid nad Hrvatima i Muslimanima, optuživala Crnu Goru da se meša u unutrašnja pitanja Srbije iako već decenijama traje crnogorska podrška svakoj opoziciji u Srbiji'', rekao je Dačić.

Ako već pričaju o tzv. aneksiji 1918, pa što ne traže da im tzv. Kosovo, koga su priznali, vrati Peć, Dečane, Istok i Đakovicu, koji su do 1918. bili deo Crne Gore? Dečane, o kojima je pisao kralj Nikola u crnogorskoj himni, čiji je unuk Aleksandar Karađorđević bio najveći Crnogorac u Beogradu. Dozovite se pameti, nemamo bližih nego što smo jedni drugima. Kako bi rekao Matija Bećković, kada Crnogorci napadaju Srbe isto je kao da pljuju u vis. Grdni”, dodao je Dačić, navodi se u saopštenju.

Autor: Pink.rs