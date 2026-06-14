Jovanov za Hit Tvit: Opozicija da jasno kaže svoj stav o takozvanom Kosovu, sankcijama Rusiji i NATO-u

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko izjavio je večeras da opozicione stranke u Srbiji treba da prekinu sa nejasnim stavovima i građanima otvoreno saopšte svoju politiku o ključnim državnim pitanjima - uvođenju sankcija Rusiji, priznanju nezavisnosti tzv. Kosova i članstvu u NATO.

"Neka izađu konačno i kažu šta im je stav - šta hoće po pitanju Kosova, šta po pitanju sankcija, a šta po pitanju NATO-a. Neka to lepo objasne, pa neka narod na izborima glasa za politiku koju smatra najboljom za ovu zemlju", rekao je Jovanov za Hit Tvit TV Pink.

​Jovanov je ocenio da opozicija nema jasan program ni odgovore na pitanja građana jer unutar tog bloka vladaju duboka neslaganja, gde "svaki odgovor dovodi do toga da jedan deo njih kaže ono što drugi ne misli", što vodi, kako ocenjuje, u međusobne sukobe.

​On je podsetio na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi pozicija Srbije u evrointegracijama bila znatno olakšana ukoliko bi država uvela sankcije Rusiji, priznala tzv. Kosovo i ušla u NATO, ali da opozicija neće da kaže jasno svoj stav o tome.

Navodeći da iako je priznavanje tzv. Kosova protivustavno, Jovanov je napomenuo da oni koji se za to zalažu imaju pravo da pokrenu inicijativu za promenu Ustava, a da su stavovi o sankcijama i NATO-u legitimne političke opcije.

Međutim, kao ključni problem naveo je to što opozicija "sve vreme laže da nije za to".

"U kampanji 2022. godine optuživali su predsednika Vučića da će uvesti sankcije Rusiji odmah sutradan nakon izbora. Prošao je ceo mandat, a on to nije uradio. Sa druge strane, oni koji su ga optuživali danas su promenili politiku za 180 stepeni i javno se zalažu za uvođenje sankcija", rekao je Jovanov.

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Autor: Pink.rs