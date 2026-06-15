Jovanov: Ključno je da očuvamo suverenost i to možemo samo sa Vučićem

Ključno je da očuvamo samostalnost odlučivanja kao zemlja i suverenost, i to može samo neko kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je šef poslaničke grupe SNS u srpskom parlamentu Milenko Jovanov.

Jovanov je istakao da će građanima Srbije na skupu u Beogradu 27. juna biti predstavljen konkretan program i planovi za budućnost.

„Mi razgovaramo sa građanima, slušamo šta su njihovi zahtevi, primedbe, želje. Ističemo naše rezultete koje smo postigli i to je zalog za budućnost i za to ćemo od građana tražiti mandat“, dodao je šef poslanika SNS za TV Prva.

Prema njegovim rečima, ključno je da Srbija očuva samostalnost odlučivanja i suverenost, jer je to osnova i za ekonomski razvoj.

„Takva je Srbija danas i takva će biti. Oni drugi nude politiku gde bi samo iz inostranstva dobili nalog šta danas misle i tako bi vodili državu. Ali je tako nešto loše za građane“, istakao je Jovanov.

On navodi da za vođenje samostalne i suverene politike, država mora da ima i čoveka takvog formata, a to je Aleksandar Vučić.

„Morate da imate i pamet, i znanje, i umešnost, i ozbiljno iskustvo, da biste mogli da sarađujete sa Kinom, sa Rusijom, sa SAD, sa Evropskom unijom. I to sve ima Vučić i zato Srbija napreduje i sarađuje sa svima“, zaključio je Milenko Jovanov.

Autor: Jovana Nerić