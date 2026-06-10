'BLOKADERI HUŠKAJU NA NASILJE' Jovanov za Pink o skandalu u Frankfurtu: Oni ne dozvoljavaju drugačije mišljenje (VIDEO)

Šef poslaničke grupe SNS u srpskom parlamentu Milenko Jovanov govoreći o nasilju blokadera, u Frankfurtu kaže da je tamo prebijen čovek, novinar i da to niko nije osudio.

Jovanov je rekao da niko od blokadera nije glasno i jasno osudio to što se desilo.

- Niko od njih nije rekao ''Ljudi, nama ovo ne treba''... Oni će svako nasilje koje oni primene da podrže, obesmisle... Oni huškaju na nasilje - kazao je Jovanov u Novom jutru TV Pink.

Kako kaže, niko od blokadera nije rekao da ostave tog čoveka da postavi pitanje, već viču ''napolje''.

- Vi kroz to vidite kakav je to totalitarizam u njihovim glavama. Oni ne dozvoljavaju drugačije mišljenje... Mene ova scena podseća na Nemačku tridesetih godina - rekao je Jovanov.

Komentarišući pisanje N1 da se u Frankfurtu desio mali incident Jovanov kaže da oni omalovažavaju svaki vid nasilja koji načine blokaderi.

- To je za njih dozvoljeno - ocenio je Jovanov.

Povodom komentara sudije Majića Jovanov navodi da on zvuči zadovoljno.

- Očigledno je čovek zadovoljan. Jedino što ja mislim, pitanje je da li će biti prijava za onog ko je to radio... Zanimljivo je što nismo čuli nikakvu reakciju, ni ovog Picule - rekao je Jovanov i skrenuo pažnju na njegove dvostruke aršine.

Autor: Pink.rs